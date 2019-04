¿Taxis robots autónomos? Elon Musk busca hacerlos realidad en 2022

Tesla planee desplegar "robotaxis" autónomos en 2020, según anunció este lunes su director Elon Musk en una presentación de sus desarrollos en tecnología para vehículos sin conductor.



Musk afirmó que está a la espera de la aprobación del regulador en algunas jurisdicciones para el servicio de transporte autónomo de taxis, que podría utilizar algunos Tesla en la carretera si sus propietarios están de acuerdo en compartir estos vehículos. "Estoy muy confiado en predecir a los 'robotaxis' autónomos para el próximo año" , dijo Musk, al agregar que espera usar un modelo similar para Uber o Airbnb.



El directivo también indicó que Tesla podría añadir una aplicación de viajes compartidos y los dueños que elijan participar en la red podrían beneficiarse de ello.

Previamente, la empresa había revelado un 'hardware' con capacidad de "autoconducción completa" como parte de su estrategia para popularizar los carros autónomos.

Estoy muy confiado en predecir a los 'robotaxis' autónomos para el próximo año

Actualmente, Tesla permite la autonomía parcial para sus autos, pero el camino para tener la autonomía total enfrenta considerables obstáculos legales y de regulación. Tan solo este año, durante el CES en Las Vegas, uno de sus autos en 'piloto automático' se vio envuelto en un curioso accidente con un robot. (VIDEO)



La conducción autónoma se hace posible gracias a un chip que la compañía de autos anunció este lunes. "Al principio esto parecía improbable. ¿Cómo es que Tesla, que nunca había diseñado un chip, podría diseñar el mejor chip en el mundo?", se refirió Musk sobre su más reciente desarrollo tecnológico, que ya está siendo instalado en todos sus vehículos.

"Todos los carros producidos por Tesla tienen el hardware necesario...para la autoconducción completa", afirmó Musk en el evento.



Sin embargo, a pesar de las afirmaciones, los vehículos Tesla no están llegando al estándar de autonomía de "nivel 4", que significa que puede realizar todas las funciones de operación junto a un humano, ni tampoco al "nivel 5", en el que ya no son necesarios los humanos.



Musk concluyó en que espera que sus conductores no tengan que "tocar el volante" a principios del próximo año y que espera obtener la aprobación regulatoria en algunas áreas a finales de 2020.



REDACCIÓN TECNÓSFERA