Elon Musk niega que vaya a retirar el acceso a X en la UE

Elon Musk rechazó los rumores que sugerían que retiraría el acceso a X (anteriormente conocida como Twitter) en la Unión Europea (UE) como medida para eludir la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).



La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea establece normas obligatorias para las empresas que ofrecen servicios digitales, con el objetivo de crear un entorno digital más seguro para los usuarios y promover la innovación y la competitividad en el mercado único.

Informantes relacionados con la red social, citados por 'Business Insider', habían indicado que el propietario de la plataforma consideraba la posibilidad de retirarla de la UE y bloquear el acceso desde los países miembros debido a las obligaciones impuestas por esta ley.



Sin embargo, Elon Musk desmintió estas afirmaciones mediante una publicación en X, calificando la información como "completamente falsa" y asegurando que no tiene intención de eliminar la plataforma en la UE para evadir las regulaciones de la DSA.



Yet another utterly false Business Insider. They are not a real publication. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2023

En respuesta a esta situación, la Comisión Europea envió una solicitud formal a X la semana pasada, solicitando un informe sobre cómo maneja el contenido violento y la desinformación en la plataforma en el contexto de la legislación mencionada.



La Comisión especificó que la plataforma de Musk debía proporcionar detalles sobre el "contenido ilegal" antes del 18 de octubre, y con base en esta información, se considerarán "próximos pasos", incluida la posibilidad de imponer multas por proporcionar "información incorrecta, incompleta o engañosa".



Es importante señalar que otras redes sociales ya han optado por no ofrecer su aplicación a los usuarios europeos debido a las regulaciones de protección de datos y la DSA.



Un ejemplo de esto es Meta, que no ha lanzado su aplicación de "microblogging" Threads en Europa desde su lanzamiento en Estados Unidos el pasado julio. Por el momento, no se prevé que Threads esté disponible para los usuarios en estos países.



Confirmado: Twitter comenzó a cobrar a nuevos usuarios para controlar 'bots'

La red social previamente conocida como Twitter, propiedad de Elon Musk, ha experimentado una serie de cambios desde que el magnate la adquirió hace unos meses. Entre las modificaciones realizadas se incluye la alteración del logo y el nombre, así como la reciente introducción de una tarifa anual para nuevos usuarios en Nueva Zelanda y Filipinas.



Cuando Elon Musk anunció este plan, muchos usuarios en línea supusieron que tendría un costo de 8 dólares. Sin embargo, para la fase de prueba que comenzó el 17 de octubre en Filipinas y Nueva Zelanda, la tarifa es de 1 dólar anual.

Ahora los usuarios de la red social tendrán que pagar por su uso. Foto: X: @X / iStock

Los nuevos usuarios que opten por no suscribirse no podrán llevar a cabo acciones como publicar fotos, tuitear, responder a publicaciones, retuitear o dar 'me gusta' a los mensajes de otros usuarios. Sus únicas funciones disponibles serán la lectura y la posibilidad de seguir otras cuentas.



Este proyecto, denominado 'Not A Bot' (que en español significa 'No es un robot'), tiene como objetivo reducir la presencia de los bots en esta red social, anteriormente conocida como Twitter.



La empresa declaró: "Esta nueva prueba fue desarrollada para fortalecer nuestros ya significativos esfuerzos para reducir el spam, la manipulación en nuestra plataforma y la actividad de los bots. Esto representa una medida poderosa para combatir los bots y los spammers en esta red, al mismo tiempo que mantenemos la accesibilidad de la plataforma".



En una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Elon Musk explicó que configurar bots tenía un costo "muy bajo" y que incrementar el costo de una cuenta a "unos pocos dólares o algo así" podría desalentar a los operadores de software, según detalló 'The Guardian'.



La compañía subrayó que esta tarifa solo se aplicará a los nuevos usuarios, por lo que las personas que ya tengan una cuenta no tendrán que efectuar ningún pago durante la fase de prueba. "Los usuarios existentes no se verán afectados", precisaron.



El propietario de Tesla también señaló la posibilidad de que en el futuro, esta tarifa pueda ser extendida a todos los usuarios de la red social.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press y EL TIEMPO y contó con la revisión de la periodista y un editor.

