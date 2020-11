La fortuna que en un solo día ganó Elon Musk y superó a Bill Gates

El año de vertiginosos ascensos de Elon Musk alcanzó un nuevo ápice el lunes cuando el cofundador de Tesla Inc. superó a Bill Gates para convertirse en la segunda persona más rica del mundo.



El patrimonio neto del empresario de 49 años se disparó de $ 7.2 mil millones a $ 127.9 mil millones, impulsado por otro aumento en el precio de las acciones de Tesla. Musk ha agregado $ 100.3 mil millones a su patrimonio neto este año, la mayor cantidad de cualquier persona en el Índice de multimillonarios de Bloomberg , una clasificación de las 500 personas más ricas del mundo. En enero ocupó el puesto 35.

El aumento en la fortuna de Musk se dio gracias al aumento en el valor de las acciones de Tesla. Foto: AFP

Su avance en las filas de la riqueza ha sido impulsado en gran parte por Tesla, cuyo valor de mercado se acerca a los 500.000 millones de dólares. Aproximadamente tres cuartas partes de su patrimonio neto está compuesto por acciones de Tesla, que están valoradas más de cuatro veces más que su participación en Space Exploration Technologies Corp., o SpaceX.



El hito de Musk marca solo la segunda vez en los ocho años de historia del índice que el cofundador de Microsoft Corp. , Gates, se ubica por debajo del número dos. Ocupó el primer lugar durante años antes de ser superado por el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, en 2017. El patrimonio neto de Gates de $ 127.7 mil millones sería mucho mayor si no hubiera donado tan prodigiosamente a organizaciones benéficas a lo largo de los años. Ha donado más de $ 27 mil millones a la fundación que lleva su nombre desde 2006.

