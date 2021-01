Elon Musk no exige un título universitario para trabajar en Tesla

La compañía de carros eléctricos Tesla no exige que sus trabajadores tengan un título universitario, así lo indicó su cofundador y actual director Elon Musk, quien aseguró que contar con un pregrado no significa que la persona tenga “una habilidad excepcional”, por eso no lo exige en sus procesos de selección.



En ese sentido, Musk detalló que las universidades no son los únicos lugares en donde una persona puede adquirir un conocimiento, ya que actualmente es muy fácil realizar un curso virtual, incluso de forma gratuita, que le permita a una persona adquirir un conocimiento.



El reconocido empresario, fundador de otras compañías como Space X, Paypal y The Boaring Company, aseguró en el evento Satellite 2020 que desde su perspectiva las universidades no son para aprender, “sino para básicamente divertirse”.



Elon Musk dijo desde su perspectiva las universidades no son para aprender, “sino para básicamente divertirse”. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Respecto a esto, Musk también indicó que hay muchas mentes destacadas, sobre todo en el mundo de la tecnología que no terminaron su universidad, y mencionó el caso de Bill Gates, fundador de Microsoft; Larry Ellison, fundador de Oracle y Steve Jobs, fundador de Apple.



Tesla es una de las empresas más importantes del momento y registró un crecimiento exponencial durante el 2020. Actualmente, según el índice del S&P 500, la compañía de autos eléctricos es la sexta mayor empresa del mundo en términos de capitalización.



Precisamente, este miércoles las acciones de Tesla registraron un crecimiento del 4,8 por ciento, lo que llevó a que tuviera una capitalización en el mercado de 730 mil millones de dólares, acercándose al valor que tiene actualmente Facebook.



TECNÓSFERA

