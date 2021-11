Los primeros trabajos que Elon Musk tuvo en su vida

En el mundo del emprendimiento es bastante conocida la historia de vida del magnate Elon Musk y cómo logró posicionarse como uno de los multimillonarios más influyentes de la última década.



Lo cierto es que antes de ser el CEO de Tesla y SpaceX, y de su triunfo en Silicon Valley, el hombre trabajó e hizo otro tipo de actividades.



Según el libro ''Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future', de Ashlee Vance, a sus 17 años se mudó de Sudáfrica a Canadá y vivió con uno de sus primos en Waldeck (Saskatchewan), una población de unos 400 habitantes en el centro del país norteamericano. Allí trabajó en la granja familiar.

On my cousin's farm in Canada at 17, wearing a hat on a hat pic.twitter.com/U96ClGz5gZ — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2017

Por ese tiempo aprendió a cortar troncos de madera en Vancouver. El libro relata que ante la premura por conseguir dinero, fue a la oficina de empleo para aplicar en el trabajo disponible en el que más estaban pagando.



Fue aceptado y comenzó a trabajar limpiando la sala de calderas de un aserradero. Por 18 dólares la hora, tenía que "ponerse un traje para materiales peligrosos y luego meterse en un pequeño túnel en el que apenas cabes. Luego, hay que palear, coger la arena y la sustancia viscosa y otros residuos que están todavía humeantes, y sacarlos por el mismo agujero por el que entraste", señala la biografía.



Al menos 30 personas empezaron con él a principios de aquella primera semana; al tercer día, solo quedaban cinco. Al final, Musk terminó con dos personas más haciendo el trabajo.

Elon Musk, cofundador de Tesla y Space X. Foto: Frederic J. Brown. AFP

Tiempo después, Musk se dedicó a la tecnología. Obtuvo sus títulos en Economía y Física de la Universidad de Pensilvania en mayo de 1997. En algún momentó contempló la posibilidad de ir a la Universidad de Stanford, en California, donde fue admitido, pero nunca se inscribió a clases.

Entonces, decidió ir por Silicon Valley y aplicó en una vacante en Netscape, el programa de descargas. Quería trabajar con Internet, pero no logró el puesto. Según él, la razón habría sido porque tenía un título de la Escuela de Negocios Wharton, pero no contaba con alguno en informática ni experiencia suficiente en el campo.



Hacia finales de los 90, y a pesar de los inicios complejos de Musk en el mundo profesional, su vida cambió cuando vendió su primera empresa llamada Zip2 a Compaq por unos 300 millones de dólares. Su hermano Kimbal y otros inversores de Silicon Valley le habían ayudado con inversión económica para posicionar a esa empresa que daba guías locales para periódicos en internet.



Con el dinero, Elon Musk fundó X.com, una plataforma de servicios financieros en la web que después se fusionó con Confinity para formar lo que hoy se conoce como PayPal.



En 2002, eBay compró PayPal por 1.500 millones de dólares, y con eso, logró comenzar con Tesla y SpaceX. En 2016, fundó Neuralink y, un año después, creó The Boring Company.

