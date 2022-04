Tras su compra a principios de abril de algunas acciones de la red social Twitter, Elon Musk anunció recientemente que no será miembro de la junta de la aplicación. Ahora, otro de los accionistas lo demanda.

Se trata de Marc Bain Rasella, un empresario estadounidense del que poco o nada saben los medios estadounidenses, además de que es accionista de Twitter. Rasella acusó a Musk ante un tribunal federal de Nueva York el pasado martes 12 de abril.



La razón: según él, Musk no informó sino hasta el 4 de abril a las entidades necesarias que un 5% de las acciones que tiene las había comprado el 14 de marzo. Según la ley, esta información debe ser comunicada en los siguientes 10 días naturales después de la compra.

(Le puede interesar: ¿Cómo descargar whatsapp en el Apple Watch?).

En ese sentido, Rasella argumenta que al no anunciar en el momento en que debía su compra, las acciones de la red social no subieron de precio, por lo cual Musk habría conseguido comprar más acciones a un precio más económico -2 mil 900 millones de dólares, más de 10 billones de pesos- , convirtiéndose en el mayor accionista individual de la compañía, con un 9.2% de las acciones, según la agencia de noticias 'Bloomberg'.



La demanda de Rasella exige un juicio con jurado por daños compensatorios y punitivos.



Además, es de carácter colectivo, debido a que él actúa en nombre de los inversores de Twitter que, en el momento en que Musk no anunció su compra, vendieron acciones y perdieron ganancias que, de haberlo revelado en el tiempo que debía, les habrían generado beneficios.

(Lea también: Los implantes de microchip que le permiten pagar con la mano).

Hasta el momento, el magnate CEO de Tesla no ha hecho ningún comentario al respecto de la demanda, ni Twitter ningún comunicado específico.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

- Freddy Rincón: este es el último parte médico tras grave accidente en Cali

- Aumentan extorsiones por 'hackeo' o robo de cuentas en redes sociales

- Los momentos en que los jóvenes son más vulnerables a las redes sociales

- Prototipo de una ciudad inteligente revela avance de la industria eléctrica