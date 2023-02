Elon Musk ha sido un personaje que ha dado mucho de qué hablar desde que compro Twitter, negocio que se dio en abril de 2022 por 44 millones dólares.



Meses después, más exáctamente el 4 de noviembre, se confirmó el despido masivo de varios trabajadores de la plataforma y que aproximadamente el 50 por ciento de los 7.500 empleados de Twitter habían sido retirados del equipo.

Pues resulta que los despidos no han parado y ahora resultó despedido un empleado que aseguró que la popularidad del magnate había disminuido en Twitter.



Al parecer, Musk está preocupado porque no tiene buenos resultados ni crecimiento en su propia red social por lo que realizó una reunión el martes pasado con un grupo de ingenieros y asesores en busca de respuestas, de acuerdo con el medio Platformer



“Tengo más de 100 millones de seguidores y solo recibo decenas de miles de impresiones”, dijo el multimillonario, de acuerdo con el mismo medio.



Ante la preocupación, el equipo entró a investigar lo sucedido y revisar si existía una restricción artificial, pero al no encontrarla uno de los ingenieros sugirió que podía ser debido a que, en abril, la popularidad de Musk estaba en máximos históricos, con un interés de 100 en la escala de Google Trends, pero en el momento de la reunión, su popularidad estaba en 9, por lo que había dejado de interesar tanto al público.



Luego de expresar su punto de visto, el mismo medio afirmó que, Musk no tomó bien la respuesta y despidió al ingeniero inmediatamente diciendo: “estás despedido, estás despedido”.



Más despidos por Twitter

Ahora bien, este no es el único despido que ha sido medaitico debido a la actitud que ha tomado Musk. El pasado mes de noviembre Musk despidió a un trabajador que era experto en Android por medio de Twitter, debido a que el empleado corrigió al multimillonario por una información que compartió en su perfil privado.



Inicialmente, Musk subió una publicación a la red social donde se disculpaba por la lentitud en Twitter, indicaba que se realizaban más de 1.000 llamadas de procedimiento remoto "mal agrupadas". Esto genera que Twitter se comunique varias veces con servidores, lo que retrasa las respuestas de la plataforma.



El empleado Eric Frohnhoefer le dio respuesta al tweet y afirmó que lo que decía Musk estaba errado y que había pasado seis años trabajando en la versión de Twitter para Android, la versión que Elon estaba criticando.



Por otro lado, el trabajador aclaró que Twitter no hace llamadas a procedimientos remotos, luego Musk respondió: "El hecho de que no te des cuenta de que hay hasta 1.200 'microservicios' que se llaman cuando alguien usa la aplicación de Twitter no es bueno".



La discusión se llevó a cabo en pleno Twitter y finalmente Elon escribió "ha sido despedido".



Muchos usuarios criticaron el evento porque argumentaban que este tipo de discusiones se deben realizar en privado, pero en concreto esto dejó ver que los diferentes equipos dentro de Twitter no están completamente alineados.

