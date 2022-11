El propietario de Twitter Inc., Elon Musk, convocó a todos los ingenieros de software de la plataforma de redes sociales a una reunión en su sede el viernes por la tarde, instando a los empleados a volar a San Francisco para participar de forma presencial.



Solo aquellos que no puedan llegar físicamente a la zona de la bahía o tengan emergencias familiares serán excusados de asistir, dijo Musk en un correo electrónico, al que tuvo acceso Bloomberg News.



"Cualquiera que realmente escriba software, por favor preséntese en el décimo piso hoy a las 2 p.m.", escribió Musk en un correo electrónico, enviado el viernes justo antes de las 9 a.m. hora local.



Los ingenieros debían enviar a Musk un resumen de lo que su trabajo de codificación había logrado en los últimos seis meses, junto con hasta 10 capturas de pantalla de las líneas de código más destacadas.



Las reuniones serán breves y se celebran para ayudar a Musk a "entender la pila de

Tecnología de Twitter", dijo en un correo electrónico de seguimiento.



El multimillonario, que adquirió Twitter a fines de octubre por US$44.000 millones, ya había despedido a la mayor parte del equipo ejecutivo anterior y había recortado la mitad de la fuerza laboral de la empresa, dejándola con unos 3.700 empleados.



También echo a muchos trabajadores que se manifestaron en contra de sus cambios de estrategia y culturales en la empresa.



A principios de esta semana, dio un ultimátum al personal restante: o se comprometen con el nuevo entorno de trabajo "duro" de la empresa o se van. A partir del jueves, muchos más trabajadores de los que esperaba Musk se negaron a aceptar el compromiso, lo que podría poner en peligro las operaciones de Twitter, según personas familiarizadas con el asunto.



Algunos empleados que se retiraban especularon con que eran tantos los que se iban, junto con sus conocimientos sobre el funcionamiento del producto, que la red social podría tener dificultades para solucionar problemas o actualizar los sistemas durante sus operaciones normales, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas comentando procesos internos.



Tras cumplirse el plazo del ultimátum, Twitter comunico por correo electrónico a sus empleados que cerraría temporalmente sus oficinas, y los trabajadores especularon que esto se debía a la confusión sobre quien debía seguir teniendo acceso a las instalaciones de la empresa.