No obstante el enorme capital que tiene el multimillonario Elon Musk, Twitter no piensa permitirle una venta segura solamente por la intimidación económica. Hace pocos días, el dueño de Tesla hizo una hostil propuesta para quedarse con la red social, pero solo pudo adquirir un porcentaje.



Musk anunció que ofrecería US$ 43.000 millones para comprar la totalidad de la plataforma, específicamente ofertó 54,20 dólares por cada acción, aunque solamente pudo adquirir el 9,2 por ciento, ya que no le permitieron comprar la totalidad de la red social.

Según el comunicado, el magnate compró un total de 73,5 millones de acciones de la red de microblogging, de un total de 800,6 millones de títulos que componen el capital social de la empresa, según indicó la agencia Bloomberg.



Twitter también se pronunció que indicó en un comunicado que va a “examinar con atención” la “oferta no solicitada y no vinculante de Elon Musk” y que decidirá “la línea de acción que crea servirá mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas”.



La reacción de Twitter

La compañía elaboró toda una estrategia, la cual es conocida como ‘píldora envenenada’ en la jerga financiera.



Este tipo de maniobras tienen como objetivo dificultar que un accionista acumule demasiada participación sin aprobación previa de la junta directiva. Con esto, otros inversionistas pueden comprar más acciones de la compañía con un descuento, lo que eleva los costos que Musk debería asumir en caso de querer continuar con su deseo de comprar totalmente la red social.



La ‘píldora’ se hará efectiva cuando el magnate adquiera el 15 por ciento de acciones de la empresa sin la autorización previa de los directivos. Cabe resaltar que actualmente, el magnate sudafricano, dueño de la empresa de automóviles eléctricos Tesla y de la aeroespacial SpaceX, no está tan lejos de este poder, ya que tiene control de un poco más del 9 por ciento del capital accionario de Twitter.



El plan B de Elon Musk

A pesar de las trabas que se le han presentado, el jefe de Tesla dijo en un documento presentado ante el regulador bursátil estadounidense (SEC) que quiere dirigirse directamente a los accionistas de Twitter para avanzar con el negocio.



También indicó, en el mismo documento, que tiene compromisos con el banco Morgan Stanley para obtener dos préstamos, uno de 13.000 millones de dólares y otro de 12.500 millones, más 21.000 millones de dólares que sacará de su fortuna personal para completar la operación.

¿Por qué comprar Twitter?

Según informes, Twitter tiene aproximadamente 253 millones de usuarios.

Una de sus fortalezas está en la información en tiempo real y la versatilidad de contar historias en un número limitado de caracteres.



El amplio potencial de una red social con estos atributos puede motivar al multimillonario a adquirir la totalidad de las acciones. Pero incluso él ha sido claro en varias oportunidades al expresar los motivos de esta intención de compra.



Musk ha expresado que le gustaría levantar el velo sobre el algoritmo que se ejecuta en Twitter e incluso permitir que la gente pueda manipularlo y sugerir cambios.



Este tipo de declaraciones les dan a las personas la percepción de que la red social no tendría limitaciones, e incluso personajes expulsados como Donald Trump podrían regresar a ella y expresarse de los temas que quisieran.



"Musk dice que va a convertir Twitter en una plataforma de medios sociales sin moderación. Ya han existido varias de esas y no funcionan”, dijo el analista Rob Enderle.



“Los trolls toman el control, se vuelven demasiado hostiles y alejan a la gente de la plataforma”, consideró el titular de Enderle Group, empresa dedicada al asesoramiento de empresas digitales y con enfoque tecnológico, según explicó AFP.



Por ahora, Elon Musk continúa siendo uno de los accionistas mayoritarios de la red social. Pero, al no figurar como dueño, se debe acoger a las decisiones de la junta directiva, cuyos miembros quieren evitar que el magnate llegue a controlar Twitter.



Muchos usuarios de esta plataforma se mantienen atentos para analizar si se generarán algunos cambios dentro de las políticas de la aplicación o si incluso se endurecerán las restricciones dentro de la red social.



LINA HERNÁNDEZ SERRANO

Redacción Tecnología

