Uno de los movimientos empresariales del año, la compra de Twitter por parte de Elon Musk, dejaría a los bancos que participen en la operación con una deuda de unos 13.000 millones de dólares.



(Lea también: Twitter dice que no prepara despido masivo de sus empleados).



Pero además, los bancos no estarían pensando en vender esa deuda inmediatamente, sino que la conservarían hasta que la situación económica mejore y puedan venderla a un mayor precio, lo que la llevaría a ser la mayor compra 'colgada' de la historia, según publicó The Wall Street Journal.



(Puede interesarle: Las predicciones de Elon Musk sobre una recesión y sus críticas a la Fed).

De acuerdo con el medio especializado en noticias económicas, los bancos que ayuden a financiar la compra, entre los que están Morgan Stanley, Bank of America o Barclays, piensan 'colgar' (es decir esperar) la venta de la deuda que les quede para evitar pérdidas.



(Puede interesarle: Twitter dice que no prepara despido masivo de sus empleados).



El medio de comunicación recuerda que a comienzos de año los bancos accedieron financiar al fundador de Tesla antes de encontrar inversores que estuvieran dispuestos a participar en la adquisición de Twitter, pero el aumento de las tasas de interés y el el anuncio de un inminente recesión sumaron dificultades al negocio.



En cualquier caso, fuentes cercanas a esta compra le indicaron al Wall Street Journal que los bancos esperan vender parte de la deuda contraída a principios de 2023, si se concreta el acuerdo y los precios de mercado mejoran.

Lea otras notas: