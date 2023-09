Elon Musk calificó la inteligencia artificial como un arma de doble filo, y dijo el miércoles a los senadores estadounidenses que la tecnología puede ser una tremenda fuente de bien, pero advirtió de los riesgos para la civilización, según una persona presente en la sesión a puerta cerrada.

Elon Musk, cofundador y CEO de Tesla Foto: AFP

El multimillonario propietario de la red social X, antes conocida como Twitter, fue uno de los más de 20 líderes tecnológicos y de la sociedad civil que asistieron a la cumbre centrada en la IA.



Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., dijo a los senadores que no deberían preocuparse por los vehículos autónomos, por ejemplo, sino centrar sus preocupaciones en lo que denominó IA más profunda, según la persona en la sala.



La IA profunda es una aparente referencia al aprendizaje profundo, un tipo de inteligencia artificial que enseña a los computadores a procesar datos imitando al cerebro humano.



Musk, que habló improvisadamente, expresó su particular preocupación por los centros de datos tan poderosos y grandes que podrían verse desde el espacio, con un nivel de inteligencia que actualmente es difícil de comprender, dijo la persona.



Entre los proyectos que ha iniciado Musk, la persona más rica del mundo, se encuentra una empresa de inteligencia artificial, xAI.



Sobre China, Musk relato su viaje anterior a la nación y dijo que planteó los riesgos de la IA profunda y la supe inteligencia a altos funcionarios del país.

