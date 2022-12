Elon Musk busca un nuevo director ejecutivo para Twitter Inc., según una persona familiarizada con la búsqueda, después de que el multimillonario perdiera una encuesta de opinión que publico en la red social en la que pregunto si debería renunciar a su papel como director de la empresa.



Mas de 10 millones de votos, o el 57,5%, fueron a favor de que Musk renuncie, según los resultados del lunes por la mañana. Cuando lanzo la encuesta, Musk se comprometo a acatar los resultados, pero casi un día después había tuiteado más de 10 veces sin abordar directamente el tema.



La búsqueda de un nuevo director ejecutivo podría prolongarse y no arrojar resultados rápidamente, dijo la persona, que pidió permanecer en el anonimato por tratarse de un asunto privado.



Musk respondió a un tuit que sugería que la encuesta pudo haber sido manipulada por bots con una sola palabra:"interesante". Al anunciar un nuevo cambio de política en uno de sus primeros tuits después de la encuesta, Musk dijo que Twitter restringirá en un futuro la votación sobre las principales decisiones políticas de la empresa a los suscriptores de pago de Twitter Blue.



En respuesta a un miembro de Blue que se hace llamar Unfiltered Boss, Musk estuvo de acuerdo con la sugerencia de que solo los suscriptores deberían tener voz en la política futura y dijo: "Twitter hará ese cambio".



Hasta el 15 de noviembre, Twitter Blue había atraído más de 140.000 suscriptores, informó el New York Times. Anteriormente, el multimillonario se comprometió a someter a votación todas las decisiones políticas futuras y ofreció a los usuarios de Twitter una opción de liderazgo, preguntándoles si debería dejar el puesto mas alto en la compañía que adquirió en octubre por US$44.000 millones.



David Faber de CNBC informo anteriormente sobre la búsqueda de Musk de un nuevo CEO. Faber dijo que la búsqueda de Musk estaba en curso y que había comenzado antes de que surgiera la encuesta de Twitter.



Musk advirtió que Twitter esta en riesgo de quiebra e instituyo un "estricto" ambiente de trabajo para los empleados restantes después de un drástico recorte de personal. En sus menos de dos meses al mando, sus medidas han ahuyentado a anunciantes, alienado a los creadores mas fervientes de Twitter, entre otras cosas.