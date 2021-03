Elon Musk busca cambiar el nombre de una ciudad de Texas por Starbase

Elon Musk, fundador y director de la empresa estadounidense SpaceX, la cual se dedica a la fabricación aeroespacial, reveló este martes a través de su cuenta de Twitter sus intenciones para rebautizar a Boca Chica Village, ciudad donde se encuentran las instalaciones de su compañía.

Por supuesto, cambiar el nombre de una ciudad no es tarea fácil y podría ser solo un deseo, por lo que el siguiente trino fue más poético: "De allí a Marte, y de ahí las estrellas", escribió.

Ante el sorpresivo anuncio del magnate, las autoridades del condado no tardaron en pronunciarse. Eddie Treviño Jr, juez del condado de Cameron, emitió una declaración por escrito donde asegura que un representante de la compañía de Musk se acercó oficialmente para realizar el cambio de nombre que anunció el multimillonario en sus redes sociales. Asimismo, el juez advirtió que para avanzar con dicho proceso, Musk deberá seguir todos y cada uno de los pasos legales “en conformidad con la ley aplicable” del estado.



A pesar de confirmar que las intenciones de Musk ya están sobre ruedas, el juez aseguró que “enviar un tuit no significa que vayan a hacerlo”. Además, hizo énfasis en la cantidad de obstáculos legales que se deben superar antes de lograr ‘rebautizar’ una ciudad. “Creo que se están adelantando un poco”, sentenció el juez Treviño a quienes dan por sentado que el magnate logre llevar a feliz término sus intenciones.

Según la ley del estado de Texas, además de proceder con los trámites ante el condado de Cameron, este proceso deberá incluir los servicios públicos de la ciudad, que no cuenta con un sistema público de agua … no es solo pensar en el nombre del lugar.



Luego de este anuncio, el magnate estaría reafirmando su poderío en la zona, pues además de las instalaciones de la empresa que pretende algún día transportar a la gente a la Luna y a Marte, Tesla Inc., compañía que también es de su propiedad, estaría construyendo una enorme planta para la fabricación de su próxima camioneta eléctrica.(De su interés: Deep Nostalgia: App permite animar fotos antiguas en videos)

Boca Chica Village es una ciudad que se ubica a lo largo del Golfo de México, cerca a la frontera sur. Fue fundada en la década de 1960 y se ha ido transformando conforme las empresas ocuparon parte de la aldea, como es el caso de la empresa del magnate Elon Musk. En 2014 la aldea fue elegida para construir una instalación de control para el lanzamiento de SpaceX South Texas, donde la compañía construye y prueba sus cohetes Starship. (También: Lo que debe tener en cuenta al elegir un gestor de contraseñas)



Incluso hace unas semanas el nuevo prototipo de cohete de Space X, nave que la compañía planea llevar a Marte, se estrelló y explotó al término de un vuelo de prueba que precisamente se desarrollaba en la ciudad de Boca Chica. La nave alcanzó a despegar, ascender unos 10 kilómetros pero al tocar tierra estalló, creando una gran bola de fuego.(En otras noticias: ¿En qué consiste ‘Live Rooms’, la nueva función de Instagram?)



No obstante, los ingenieros a cargo de la fabricación de la nave se mostraron optimistas con los avances y los hallazgos que tuvieron con la prueba. “Obtuvimos muchos datos buenos, y el objetivo principal, demostrar el control del vehículo en la reentrada subsónica, parecía ser muy bueno, y sacaremos mucho de eso”, aseguró John Insprucker, especialista de SpaceX, durante la transmisión en vivo del evento.

