Elon Musk compró Twitter bajo la bandera de la libertad de expresión. Luego de una puja casi interminable entre el magnate y los anteriores propietarios que incluso alcanzó a discutirse en los estrados judiciales, el sudafricano concretó la adquisición y despidió a nueve directivos.



Así mismo, hizo lo propio con casi 7 mil empleados de la compañía que ya se han asociado para tomar acciones legales contra el CEO de Tesla Motors y Space X. De igual forma, es un mensaje contundente contra los usuarios de la plataforma, el cual evidencia que se avecinan cambios radicales bajo la nueva administración.

Cuenta verificada de Elon Musk Foto: Twitter: @ELONMUSK

Musk no completa ni un mes en el cargo y ya ha dado puntadas sobre lo que espera de Twitter. Según anunció, cambiará algunas de las reglas y analizará si restaura o no las cuentas de personajes polémicos que habían sido vetados por incumplir las normas de la red, como el expresidente estadounidense Donald Trump.



En la noche de este martes 15 de septiembre, confirmó la noticia que muchos usuarios estaban esperando: todas las cuentas verificadas o que tengan el denominado ‘chulito azul’ serán desafiliadas de sus certificaciones, sí y sólo sí, los propietarios no pagan un monto de 8 dólares mensuales ( 38 mil pesos).



Según comentó, la medida entrará a regir en un par de meses, aunque no dio una fecha exacta. Lo que sí es cierto es que usted podrá disfrutar de su certificación lo que resta del año.



“Todas las cuentas de verificación azules heredadas no pagadas se eliminarán en unos pocos meses”, respondió el magnate, luego de que anunciara que el lanzamiento de Twitter Blue o pago por verificación se realizará el próximo martes 29 de noviembre.



Las reacciones de algunos internautas no se han hecho esperar y han dejado su punto de vista comentando en la caja de comentarios como mejor lo saben hacer: con memes.



