Eliminación del costo de roaming durante emergencia genera polémica

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), se prununció frente a la Decisión 854 de la Comunidad Andina (CAN), que elimina los costos de roaming internacional entre Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.



De acuerdo con el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, la Asiet le solicitó "que no entre en vigencia la decisión".



Según lo establecido, la norma comenzaría a aplicar desde julio de este año de manera gradual y pretende que, para 2022, las llamadas entre estos cuatro países no tengan costo alguno por concepto de roaming.



El pedido de la Asiet causó revuelo, toda vez que la emergencia que vive el planeta a causa del nuevo coronavirus ha restringido varios canales de contacto, y la decisión de la CAN "busca facilitar la comunicación entre los 111 millones de habitantes de los países miembros" de la Comunidad.



“Que tristeza que mientras el planeta hace su mejor esfuerzo para mitigar el coronavirus y cuando más necesitamos comunicarnos por teléfono, Asiet nos pide que no entre en vigencia la Decisión Andina que desmontó los costos excesivos en las llamadas internacionales”, escribió Pedraza en su cuenta de Twitter.

Según funcionarios de la CAN, la decisión tiene el visto bueno de los ministerios de Comercio y Telecomunicaciones de los cuatro países, y es de carácter vinculante y supranacional.



Sin embargo, en la carta enviada por Asiet solicitan "suspender la entrada en vigencia de las medidas tomadas, tal y como localmente lo están haciendo los reguladores sobre una multitud de regulaciones locales, con el único interés de permitir a los operadores concentrarse en la prestación de los servicios y la atención de la

operación en esta compleja coyuntura".



Ante la misiva, el secretario de la Comunidad Andina le envió una dura respuesta a esa agremiación, que está conformada por empresas públicas y privadas del sector de las telecomunicaciones que operan en los países del continente americano



"Deploro en extremo, que en las actuales circunstancias que vive el mundo a consecuencia de la crisis generada por el covid-19, Asiet solicite de manera inoportuna e infortunada, “suspender la entrada en vigencia de la Decisión 854”, anteponiendo los intereses que usted representa sobre el valor fundamental de la vida y la salud por el impacto de la pandemia", respondió Pedraza.



Y agregó que: "Pareciera que es muy tenue entonces, la filosofía que aduce de su organización: 'Sin ánimo de lucro'."



Además, el secretario aseguró que “si antes de esta pandemia, la CAN se vio en la necesidad de generar esta norma para hacer equidad en beneficio de los usuarios, promoviendo la disminución de los altos costos de las llamadas internacionales, con más razón, cobra vigencia hoy por las circunstancias que vivimos, la existencia de la norma”.



Aunque todavía no se conoce la respuesta oficial de Asiet tras la carta enviada por Pedraza, la secretaria general de esa asociación, Maryleana Méndez, respondió uno de los tuits del líder de la CAN.



"Estimado Secretario, lamentamos que nuestra petición haya sido interpretada de esta manera. La solicitud que realizamos fue la de ampliar los plazos considerados, para facilitar que hoy se dediquen todas las capacidades técnicas a garantizar la conectividad durante esta coyuntura", escribió Méndez.

Estimado Secretario, lamentamos que nuestra petición haya sido interpretada de esta manera.

