Estamos a un poco más de tres meses de las elecciones regionales en Colombia, la cita democrática para elegir a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en todo el país.



Y, como siempre, internet y las redes sociales tendrán un papel preponderante en el ejercicio ciudadano, lo cual no está mal si no fuera por los abusos y excesos que se viven en dichas épocas sin que pase algo.



(Lea también: El día de las redes sociales)

Empecemos por la manipulación y el ‘bodeguismo’ en redes: ya estamos viendo cómo los clanes comienzan a aceitar su estrategias de campaña negra en redes sociales, que van desde ‘influenciadores’ creando contenidos manipulados que mezclan algo de verdad con mucho de mentira hasta la pauta descarada en redes como Facebook, donde se permite sin problema alguno la publicidad de ‘artículos’ o ‘columnas de opinión’ falsas y denigrantes con fines políticos.



Y no pasa nada.



Florecen por estas épocas ‘expertos digitales’ y ‘agencias digitales de marketing político’ diestras en estas técnicas de manipulación mercadeando ‘su expertise’ al mejor postor.



De ese modo, con campañas negras digitales, se saltan las normas publicitarias y de mercadeo electoral.



(Le puede interesar: ¿Qué son los canales de difusión de Instagram y cómo puede crear uno?)



Que tampoco sirven de mucho o, por lo menos, merecen una revisión: la cantidad de plata que se mueve en pauta y publicidad política en redes sociales es inmensa, sin el menor monitoreo o seguimiento de las autoridades electorales.



Ese es otro de los abusos que siempre se repiten en elecciones: ríos de plata representados en ‘videos orgánicos’, creación de grupos de WhatsApp, Facebook, ‘entrevistas’ naturales, ‘expertos influenciadores’ hablando con candidatos y sus geniales propuestas, en fin, pasan de agache para las autoridades.



Y no pasa nada. Nuevamente surgen acá ‘expertos’ duchos en manipular y disfrazar toda esa inversión mediática digital en redes y plataformas, dejando invictos a partidos y candidatos.



Sorprende, por tanto, que siendo el ambiente digital el ecosistema más relevante para el ejercicio político y de comunicación electoral, donde se impacta con eficiencia precisa a la ciudadanía, las autoridades electorales no se pongan a tono y, mínimo, optimicen sus normas o, idealmente, creen estatutos nuevos y ajustados a esta realidad.



(Lea además: EL TIEMPO se une a Threads: así puede seguir la cuenta en la nueva red social)



No queda más que aguantar y esperar que pase rápido esta época electoral, de bodegas, de montajes, de ataques y miles de cuentas falsas ‘haciendo’ política.



JOSÉ CARLOS GARCÍA

Editor Multimedia

En Twitter: @JoseCarlosTecno