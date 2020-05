Este es el verdadero significado de los emojis

Emojipedia

No ver mal, no escuchar mal, no hablar mal



Por lo general los monitos son utilizados para darle un toque de ternura a la conversación o para indicar risa, incredulidad o estremecimiento. Sin embargo, Los Tres Monos Sabios representan el proverbio no ver mal, no escuchar mal, no hablar mal, frecuentemente interpretado como un llamado a la discreción o figura de ignorancia voluntaria.



Estas figuras fueron aprobados como parte de Unicode 6.0 en 2010 y agregado a Emoji 1.0 en 2015.