Valorant Champions: el torneo que pone a prueba la puntería de los 'gamers'

Esta semana se dio inicio al torneo de Valorant Champions, uno de los campeonatos para gamers más importante a nivel internacional, en el que participan 16 equipos, incluido uno latinoamericano.

El torneo, que inició el pasado martes 30 de noviembre, se llevará a cabo hasta el 12 de diciembre en Berlín, Alemania.



Este miércoles, 2 de diciembre, las partidas inician a las 9 p. m. hora colombiana y 8 p. m. hora de México. En este día jugará el equipo latinoamericano KRÜ Esports contra Team Liquid. Esto para ver cuál de los dos pasará a la siguiente fase.

Otras partidas de este miércoles:

○ Team Secret vs. Gambit

○ FURIA vs. Sentinels

Partidas del viernes 3 de diciembre:

○ Vivo Keyd vs. Acend

○ X10 ESPORT vs. Team Envy

○ TBD vs. TBD



También iniciarán a las 9 p.m. hora colombiana y a las 8 p. m. hora de México.



Debido a la emergencia actual por el covid-19, y pensando en la salud de los jugadores, miembros del equipo y residentes locales, no habrá audiencia presencial en ningún día del evento.



Las partidas pueden verse en tiempo real por medio de Trovo, Twitch y YouTube.



Si desea consultar los resultados y avances del torneo, puede hacerlo a través de los canales oficiales tales como las redes sociales y la página web de Valorant Sports o Valorant Latam.

