EL TIEMPO, seleccionado para proyecto de periodismo de Facebook

Quince compañías de medios de comunicación de seis países, entre ellas EL TIEMPO, fueron seleccionadas para la edición 2021 del Audience Analytics Accelerator para América Latina, un programa de Facebook Journalism Project (FJP) y la International News Media Association (INMA), en conjunto con el Centro Internacional Para Periodistas (ICFJ).



(Lea también: EL TIEMPO gana Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España)

Estas empresas, seleccionadas de una lista de 223 aspirantes, tomarán un programa práctico de ocho meses creado por el líder de la Iniciativa de Datos Inteligentes de INMA, Greg Piechota, el cual incluye capacitaciones, evaluación comparativa, coaching, tutoría y proyectos.



Cada una de las compañías recibirá estipendios de al menos US$ 15.000 para proyectos ejecutivos de Accelerator.



(Además: EL TIEMPO gana dos premios de Society News Design)



Los recursos apoyarán el desarrollo de proyectos, como perfeccionar los canales de suscripción, aumentar y mantener los ingresos a través de análisis de datos, y optimizar los recursos según los informes de productividad.



El Audience Analytics Accelerator se construye sobre las iniciativas que Facebook tiene para apoyar a la industria periodística en Latinoamérica. El Facebook Journalism Project ha creado alianzas con organizaciones para dar entrenamientos de mejores prácticas a medios y periodistas de la región.



(Le recomendamos: EL TIEMPO consolidó su liderazgo digital en Colombia en el 2020)



Las 15 compañías seleccionadas son:



1. Diário do Nordeste, Brasil

2. Editora Globo, Brasil

3. El Tiempo, Colombia

4. El Universal, México

5. Gazeta do Povo, Brasil

6. Grupo AM, México

7. Grupo El Comercio, Perú

8. Grupo OPSA, Honduras

9. Grupo Milenio, México

10. Grupo Reforma, México

11. Los Andes, Argentina

12. Noticias Caracol, Colombia

13. Página/12, Argentina

14. SBT News, Brasil

15. UOL (Universo Online), Brasil

ELTIEMPO.COM