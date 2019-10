EL TIEMPO ganó premio Eset de periodismo en seguridad informática

La firma de ciberseguridad Eset anunció a los ganadores de la doceava edición del Premio Eset al periodismo en seguridad informática, que reconoce el trabajo de piezas periodísticas en Latinoamérica en torno a la tecnología.



El galardón, en el que participaron cerca de 180 postulantes, se evaluaron "los trabajos de acuerdo a la relevancia social del tema desarrollado, la originalidad de la investigación, el tratamiento de la información, la calidad narrativa y la correcta utilización de la terminología técnica".



Dentro del premio, en la Región Caribe Sudamericano resultó ganador el artículo de EL TIEMPO "Un recorrido por los callejones de la Dark Web", realizado por la periodista Ana María Velásquez.

En dicho trabajo, que hace parte del especial multimedia "Dark Web: en los cajjelones de la red", EL TIEMPO hizo un recorrido por la 'Dark Web', una parte del internet que está oculta y a la que solo se puede acceder por medio de protocolos especiales.



"Desde venta de drogas, armas y datos de tarjetas de crédito robadas hasta contenidos de pornografía infantil. Ingresar a la ‘Dark Web’ o ‘Red Oscura’ significa entrar a un mundo tenebroso en donde se halla, en gran parte, productos, servicios y toda clase de publicaciones que, para muchos, representan el peor lado de la humanidad", relata el especial realizado por Velásquez.

El premio de Eset tiene como objetivo "reconocer el trabajo y dedicación de quienes difunden información para lograr una mayor concientización de los usuarios en torno a la seguridad informática" a través de distintas categorías. Por ejemplo, trabajos en prensa gráfica, en digital y multimedia.



Entre otros ganadores se encuentran Raphael Hernandes, de Folha de Sao Paulo con su trabajo "Urna eletrônica chega à 12ª eleição no país sob ataque inédito"; Ernesto Santillán y Eduardo Buendía con "Espionaje sin controles" de Reporte Índigo; Juan Pablo Figueroa Lasch, con su trabajo "Qué se hace con los datos privados de los chilenos de La Tercera"; Pía Mesa por el trabajo "Tarjetas contactless: mitos, verdades y algunos consejos para evitar fraudes" de El País de Uruguay y Juan José López Torres de El Salvador por su artículo "El nocivo silencio de una vulnerabilidad digital", publicado en IT NOW. TECNÓSFERA