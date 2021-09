EL TIEMPO, finalista en dos categorías de los Premios Digital Media 2021

Con un número récord de más de 150 proyectos, provenientes de 48 empresas de 11 países, los Premios Digital Media Latam 2021 anunciaron a los finalistas de la séptima edición.



Dos proyectos de EL TIEMPO, 'Su majestad el reguetón' y '75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial (Bomba atómica + Rendición de Japón)', quedaron como finalistas.



(Le recomendamos: ‘Su majestad el reguetón’, de cómo Colombia se convirtió en potencia en el género).

En primer lugar, 'Su majestad el reguetón', un especial relacionado a cómo Colombia se convirtió en una potencia en el género, quedó nominado en la categoría 'Mejor Uso de Video Online'. Los otros nominados fueron 'The before and after' y 'The Vampire Of Niterói', ambos del medio brasileño 'Universo Online'.



Por otro lado, '75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial (Bomba atómica + Rendición de Japón)', un especial sobre las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, quedó nominado en la categoría 'Mejor Visualización de Datos'. Los otros nominados fueron 'Monitor legislativo ambiental', de 'La Nación' (Argentina), y 'Naturaleza en llamas: 20 años de incendios en Áreas Protegidas de Venezuela', de 'Prodavinci' (Venezuela).



(Le puede interesar: 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial (Bomba atómica + Rendición de Japón)).



Cabe resaltar que este año, por segunda vez consecutiva, se premió a medios pequeños o locales en cada categoría, "con el fin de ampliar la competencia a empresas que llevan a cabo un excelente trabajo pero no compiten en igualdad de condiciones y recursos en comparación con medios más grandes", afirmaron los organizadores del evento en un comunicado.



Los ganadores serán anunciados durante la conferencia Digital Media LATAM 2021, que se llevará a cabo de forma virtual del 4 al 7 de octubre.

