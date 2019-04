El Tiempo Casa Editorial y Teads trabajarán de la mano a partir de hoy

TEADS, la plataforma global de medios, anuncia hoy su alianza con el diario colombiano EL TIEMPO para servir su pauta tanto en formatos de vídeo como en viewable display, con el objetivo de entretener y acercar a sus más de 30 millones de Usuarios Únicos a la información más actualizada y relevante de Colombia y el mundo.

La red editorial de Teads en América Latina incluye los más prestigiosos grupos editoriales y medios de noticias, como: El Universal, Excelsior y Milenio en México; La Nación y Clarín en Argentina; Abril, O Globo y Estadao en Brasil; EL TIEMPO en Colombia; El Comercio y La República en Perú; y La Tercera de Chile, entre los más destacados de América Latina, junto con The Washington Post, Time Inc, Conde Nast, Business Insider, Mashable, The Guardian y The Economist, para conformar una lista de 529 publishers que representan un total de 1.180 sitios digitales.



Recientemente Teads hizo público ‘In News We Trust’, un estudio que indaga las actitudes de los consumidores frente a las noticias falsas. Debido a las fake news, más del 75% de los encuestados manifiesta que es más proclive a buscar información en fuentes de noticias en las que confía y el 26% dice asociar la palabra “fake” con las redes sociales. Asimismo, el estudio revela que las noticias continúan siendo una parte importante de la vida de los consumidores; la mayoría de los encuestados lee noticias entre 1 y 5 veces al día, siendo los medios online, junto con la TV, su principal fuente de información.



“Hablar de medios de noticias es hablar de credibilidad, calidad y confianza. Nuestra compañía siempre se enorgullece de apoyar a los medios de noticias digitales más prestigiosos”, afirmó Eric Tourtel, SVP de Teads Latinoamérica.



“La fuerza de los medios de información proviene de su sello editorial, contenido, equipo de periodistas profesionales y de las relaciones que han establecido con sus fieles lectores. En un mundo de plataformas, los medios de noticias están luchando intensamente por defender todos estos valores. Con Teads, los publishers tienen el potencial de ofrecer a los anunciantes una alternativa a Google y Facebook”, dice Tourtel.



“Esta nueva alianza nos permite seguir comprometidos con nuestras audiencias, entregando veracidad y calidad en el momento oportuno, teniendo en cuenta las necesidades y tendencias de consulta de nuestros lectores y de pauta por parte de nuestros anunciantes. De esta manera, EL TIEMPO CASA EDITORIAL, seguirá consolidándose como el principal medio de comunicación del país”, anotó Juan Manuel Méndez N. Gerente de Mercadeo Digital de EL TIEMPO.



De esta manera, EL TIEMPO y Teads, se unen bajo una alianza estratégica que garantizará tanto a lectores como a anunciantes, la visualización y el uso de formatos publicitarios innovadores y de alto impacto.



Para mayor información y asesoría comercial comuníquese con nuestros expertos digitales. Sergio Andrés Barriga serbar@eltiempo.com o Jonathan Mauricio Triana jontri@eltiempo.com