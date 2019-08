¿Cuánto valor tiene un ‘like’ en su vida?

Si los likes fueran dinero, ¿cuánto valdría su atención? Bien se trate de un corazón o una mano arriba, la interacción de ‘me gusta’ en las redes sociales es, por un lado, un resultado económico en el mundo del marketing y, por otro, una liberación de dopamina a nivel cerebral que alimenta el sistema de recompensas del comportamiento humano y refuerza hábitos.

En el 2015, investigadores de las universidades de Cambridge y Stanford indagaron sobre qué tanto podría un sistema analizar y predecir los rasgos principales de la personalidad de un usuario con base en sus interacciones en Facebook, específicamente de los likes.



El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y liderado por el investigador Youyou Wu, encontró que con 10 ‘me gusta’, una máquina puede conocer a alguien mejor que un compañero de trabajo; con 70, mejor que su compañero de cuarto; con 150, mejor que un familiar, y con 300, mejor que su propia pareja.

Ante esas cifras, algunos expertos en redes sociales sostienen que, aunque ello no funcione a la perfección, sí se puede extraer cierta información de las personas de acuerdo con qué interactúan en las redes.

Para Cristian Giraldo, docente de la universidad Politécnico Grancolombiano y magíster en neurociencias, este tipo de estudios tienden a dejar de lado que la personalidad es un constructo que se define con múltiples elementos: los actos, las formas de relacionarse, los instintos y también lo que mostramos y demostramos ante los demás. En ese sentido, asegura que los likes pueden ser una forma de acercarse a la representación que alguien quiere dejar ver públicamente.



Por su parte, Ouali Benmeziane, creador del evento sobre tecnologías y comunicación Web Congress, cree que los likes dicen mucho de las personas.



“Con toda la información que adquieren de nosotros y lo que dejamos visible a los demás usuarios y colegas, amigos y familiares. Hay muchas cosas que podemos leer. No es leer entre líneas, sino leer entre likes”, expresa.



El ‘me gusta’ hace parte de una serie de simbolismos en internet que se han integrado a la forma de comunicarse entre las personas. En ese tipo de conversaciones mediadas por el mundo virtual, escribir en mayúsculas puede significar un grito.



Por ejemplo, en ciertos contextos, unos cuantos likes en el perfil de Instagram pueden interpretarse como una señal de coqueteo, pero en exceso, una revisión exhaustiva del perfil hasta llegar a la primer foto publicada en esa red puede interpretarse como una señal de acoso.

El ‘autolike’ y otros tipos

Según explica Giraldo, cada vez que se reciben estas manitas arriba se desencadena una reacción química a nivel cerebral, un estímulo interno, y liberan una sensación de placer. Cuanto más nueva sea una experiencia –como un like de alguien que no conocen o una cantidad de ‘me gusta’ antes no adquirida–, esa sensación puede ser más fuerte.



Entonces, la figura del ‘autolike’ –explica el docente– también activa centros de placer, los mismos del sexual, como una autosatisfacción. “No es tan gratificante como cuando se experimenta con otras personas, pero sigue siendo un mecanismo placentero”, dice. Y agrega que al menos al principio, esa interacción puede indicar un pensamiento como: ‘Nadie vio mi publicación, pero me quiero y me valoro’.



Benmeziane sí considera que ese placer propio no se ve tan bien en otros entornos. El conferencista sostiene que las interacciones varían según el tipo de uso que se le dé a una red social.



“Una cosa es usarla para ver a mis amigos más cercanos y otra muy distinta, utilizarla como un profesional, donde se cuida más el control de la imagen”, explica.



También puntualiza que según el tipo de perfil un like para un usuarios casual puede valer más que 100 likes para un megainfluenciador acostumbrado a miles. Así como el ‘me gusta’ de una figura que usted admira podría ser más importante que el de apoyo emocional de su mejor amigo.



