ELTIEMPO.COM cumple 25 años

Un 22 de enero pero de 1996, el periódico EL TIEMPO en su versión impresa anunció que a partir de ese día sus noticias podrían leerse en internet.



Para muchas personas pasó desapercibido el anuncio, porque no tenían acceso a la red mundial y otros ni siquiera sabían exactamente qué era internet. Pero para miles de colombianos fuera del país fue una bendición poder recibir al instante información de Colombia simplemente escribiendo en su navegador “www.eltiempo.com”.



No era un logro menor, a juzgar por los datos del investigador Alejandro Rost, quien recuerda que The New York Times llegó a internet el 19 de enero (72 horas antes que EL TIEMPO), y El País, de España, el 4 de mayo de 1996 (casi cuatro meses después del diario colombiano).



“Me acuerdo de cuando íbamos a anunciar eltiempo.com al público –recordó el directivo Luis Fernando Santos, en el libro ‘Ya estás tejiendo la red’–. Nos faltaban unos noventa días para estar tranquilos de que podíamos hacer el lanzamiento y alguien llegó a la junta directiva y nos dijo que ‘El Espectador’ iba a lanzar su sitio, así que decidimos lanzarlo de inmediato. Luego, ‘El Espectador’ se demoró como cuatro meses más. Lo recuerdo por la importancia de ser primeros”.

Home de EL TIEMPO en 1998. Foto: Archivo

Ese mismo lunes 22 de enero EL TIEMPO en internet tuvo su primer pico de tráfico, pues en la noche el exministro Fernando Botero Zea dio unas polémicas declaraciones sobre el ingreso de dineros a la campaña presidencial de Ernesto Samper y el servidor de internet colapsó con la avalancha de consultas. Desde su primer día en internet, EL TIEMPO se convirtió en fuente primordial para informarse sobre Colombia.



El primer editor de eltiempo.com, Miguel Marcial, recuerda las trasnochadas que significó el lanzamiento, corriendo de la mano de la periodista Ninfa Sandoval, el diseñador gráfico Gabriel Vargas y el ingeniero Juan Pablo Rey. “A nosotros, con Gabriel, nos echaron de las instalaciones del periódico el 31 de diciembre (de 1995) porque estábamos diseñando el logotipo de EL TIEMPO en Internet. Casi a la medianoche, vino el celador a decirnos: ‘Ya, tienen que irse’”.

Home de EL TIEMPO en 1999. Foto: Archivo

Home de EL TIEMPO en 2003. Foto: Archivo

El diseño inicial era muy similar al que lucía por entonces el motor de búsqueda más popular, Yahoo!, que tenía una noticia inicial grande y luego un menú de secciones con un titular. Al entrar a cada sección, se replicaba la misma estructura. Era un momento en el que las conexiones a Internet requerían privilegiar el texto y muy pocas fotografías, de baja resolución para que la página cargara rápido.



Ni pensar en un video o un audio, recursos en los que luego eltiempo.com fue pionero, en los albores del siglo XXI. En los años que vinieron después del lanzamiento, eltiempo.com fue incorporando nuevos servicios, como chats, especiales multimedia e incluso creo una comunidad en línea pionera, en unión con los diarios El Colombiano y El País, que recibió el nombre de Eureka.

Home de EL TIEMPO en 2006. Foto: Archivo

EL TIEMPO