Este es el nuevo proyecto de Elon Musk con el que piensa alimentar de energía al mundo

El empresario, inversor y magnate sudafricano, Elon Musk, conocido por ser el CEO de Tesla y SpaceX, dueño de X (antes llamado Twitter) y fundador de The Boring Company, Neuralink y Open IA, tiene en mente un nuevo megaproyecto con grandes ambiciones. Le contamos cuál es.



Por medio de una entrevista que dio Musk al pódcast estadounidense "The Joe Rogan Experience", explicó la manera en la que el Sol sería capaz de proveer de energía a todo el mundo.



Dándole nombre de "enorme reactor de fusión 'en el cielo'" al astro que le brinda luz al día, el magnate considera que los seres humanos deben aprovechar toda la energía que brinda el Sol.



El nuevo proyecto lo implementaría inicialmente en Estados Unidos, según las declaraciones de Musk. De esta manera, indicó que una gran planta fotovoltaica con una superficie aproximada de 160 x 160 kilómetros bastaría para cubrir las necesidades energéticas de EE. UU.



Con toda certeza y sin titubear de sus planes, el multimillonario dijo para el pódcast estadounidense: "Esa cosa simplemente funciona. Tenemos un reactor de fusión gigante en el cielo".

Musk es el hombre más rico del planeta, según Bloomberg. Foto: EFE

Sin embargo, la propuesta de Musk no sería con fines de ofrecer una energía totalmente gratuita, sino que con ello podría aumentar su fortuna y ampliar aún más sus horizontes empresariales. No obstante, todavía no ha dado más detalles del proyecto que tiene en mente y el dinero que piensa invertir en ello.



Por otro lado, el empresario ya ha estado relacionado con el tema de la energía solar, pues en el 2016 el magnate adquirió la compañía SolarCity por alrededor de 2.600 millones de dólares, la cual se especializa en la producción de energía que proviene del astro.



Además, a través de una de las empresas que lidera, Tesla, ofrece diferentes planes y paquetes con los que proporciona energía solar a diferentes hogares y empresas en Estados Unidos.



Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

