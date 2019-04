¿Es viable una regulación global para internet?

Cómo pueden las grandes plataformas en línea lidiar con la desinformación y el contenido abusivo permaneciendo fieles a la libertad de expresión. Ese es el gran dilema que enfrentan no solo los líderes de las redes sociales, sino también los gobiernos y las autoridades.

El llamado del fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, el pasado fin de semana, en el que pidió por medio de una carta una regulación “globalmente armonizada” de internet abrió de nuevo el debate y generó preguntas sobre cuál debe ser el camino por seguir.



En su escrito, Zuckerberg pidió un “rol más activo” de los gobiernos en la regulación e instó a que más países adopten reglas para proteger la seguridad como las de la Unión Europea.

Una regulación global asegurará que internet no quede fracturado, que los emprendedores puedan crear productos que sirvan a todo el mundo FACEBOOK

Sin tregua, una cadena de hechos ha tenido en el ojo del huracán a la red social: desde los discursos de odio en la plataforma y la reciente transmisión en vivo de los ataques a dos mezquitas en Nueva Zelanda hasta el uso de la red para interferir en elecciones desde el exterior y los cuestionamientos por su recolección de datos privados de usuarios.

Pese a que los gigantes online se han resistido durante mucho tiempo a la intervención gubernamental, Zuckerberg dijo ahora que “un marco común global”, en lugar de una regulación país por país, “asegurará que internet no quede fracturado, que los emprendedores puedan crear productos que sirvan a todo el mundo, y que todos tengan la misma protección”.



No obstante, para algunos especialistas internacionales, con esta propuesta Facebook quiere evitar ser el árbitro final que decida qué permite o retira. “Lo que esperan es reformas moderadas que no afecten su modelo de negocios o pongan en peligro sus ganancias publicitarias”, dijo a AFP Darrell West, director del Brookings Institution’s Center for Technology Innovation.



Por su parte, Adam Chiara, profesor de comunicación en la Universidad de Hartford, considera que las regulaciones podrían terminar ayudando a gigantes como Facebook, que tiene los recursos para acatarlas. “Otras compañías más pequeñas podrían no tener los medios para apegarse a una regulación estricta”, dijo.



Pero ¿cómo podría funcionar entonces un sistema global? Las regulaciones de internet varían de forma considerable, y hay grandes diferencias en cómo se recolecta y usa la información de los usuarios. Las reglas europeas son, de momento, las más estrictas.



Lee McKnight, profesor de información en la Universidad de Syracuse, resalta que algunos activistas han estado reclamando por más de 10 años una convención global que establezca reglas sobre el contenido en línea. “Estas plataformas trascienden los países, entonces es lógico tratarlas globalmente”, estimó McKnight, aunque advirtió que ello podría ser un largo proceso de una década. Además, agregó, será un desafío armonizar las reglas mientras se permite a Facebook y otras compañías usar la publicidad “dirigida”.



Nuala O’Connor, presidenta del Centro para la Democracia y la Tecnología, aseguró que un buen comienzo puede ser una ley sobre privacidad en internet en EE. UU., que ha sido, hasta ahora, un jugador marginal en la conversación en torno a las leyes de protección de información, y debería entrar en el juego”, apuntó.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con AFP