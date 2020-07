Emprendimientos colombianos que innovaron en el mundo de las mascotas

El amor por sus mascotas y la búsqueda de soluciones para problemas que vivían a diario con ellas, hicieron que algunos emprendedores colombianos crearan ecosistemas que cubrían sus necesidades y que, así mismo, podían hacerlo también con otras personas.



(Lea también: ‘Innov8rs Unconference’, un evento dedicado a la innovación)

En algo que concuerdan la mayoría de personas que tienen mascotas en sus casas es que hay una responsabilidad gigante que no se basa únicamente en darle comida a sus animales, sino que va más allá y que puede requerir de mucho tiempo, dinero, dedicación y amor.



En ese sentido, María Cruz, gerente general de Ocico, explica que su plataforma nació hace cinco años buscando brindarle a las personas un espacio en el que podían suscribirse y recibir el alimento de sus mascotas en el tiempo que los usuarios desearan, directo a la puerta de sus casas y con la mayor calidad posible.



(Además: Así operan los fondos de inversión en Colombia)



“Nosotros no vendemos nada que no le daríamos con mi esposo a Bongo y Trufa, nuestras mascotas. A nosotros nos pasaba mucho que hasta que no veíamos que el bulto de comida se acabó no compramos otro”, agrega Cruz.

Y precisa que “El cambio de alimento en los animales puede generar diferentes problemas gástricos, por lo que tener siempre la comida indicada es fundamental”, precisa Cruz.



(También: WorkUniversity, inteligencia artificial para encontrar trabajo)



Actualmente Ocico hace envíos a todo el país y presenta facilidades de pago para los usuarios que quieran tener sin demoras el alimento perfecto para sus mascotas.



En ese sentido, una pareja de jóvenes crearon Grisly Cream, una nueva propuesta de helados artesanales diseñados exclusivamente para perros.



“Lo que queríamos era darle a nuestro perro un snack que fuese natural y saludable y que sobretodo no le hiciera daño porque con muchos de paquete que probamos terminaban dándole gases o afectando su digestión”, asegura Edwin Caicedo, cofundador del proyecto.

Así lucen los helados artesanales centrados en perros. Foto: Cortesía

Los helados vienen en sabores como pollo-zanahoria, hígado-espinaca, carne-remolacha y banano-manzana-pera y no contienen aditivos, sal, azúcar, edulcorante o cualquier sustancia que no sea recomendada para el consumo de los animales.



Por ahora se venden en Chía, Cajicá, Cota y gran parte de la Sabana de lunes a viernes y los sábados y domingos en Bogotá. Estos se pueden adquirir a través de su página de instagram @GrislyCream, donde también puede conocer más del proyecto y el producto.



Además Grisly Cream tiene un impacto social, pues mensualmente escogen una fundación de cuidado animal a la que le donan el 5 % de todas sus ventas para que estas puedan seguir ayudando animales.



“Cuando nació la idea pensamos que aunque muchos perritos pueden disfrutar de un hogar amoroso donde los cuidan y consienten, pero hay otros que de verdad pasan momentos difíciles, y que mejor manera de ayudarlos que donando parte de lo que ganamos a fundaciones que se encargan de estar ahí para ellos”, destacó Laura Wandurraga, cofundadora del proyecto.

Pero hay otros que de verdad pasan momentos difíciles, y que mejor manera de ayudarlos que donando parte de lo que ganamos a fundaciones que se encargan de estar ahí para ellos FACEBOOK

TWITTER

Laika, por su parte, es un emprendimiento que ya cuenta con más de 140 trabajadores y que brinda un ecosistema completo de servicios centrados en el bienestar de las mascotas y que ya operan en Bogotá, Medellín, Cali y Ciudad de México.



De acuerdo con Manuela Sánchez, cofundadora de Laika, “Encontramos una oportunidad en los estratos medios y bajos que tenían dos opciones, ir a la tienda de la esquina y escoger entre dos opciones o moverse hasta una tienda especializada los fines de semana”, señaló.



Según dice, la idea es ser lo más rápido y eficientes posibles en las entregas. “Si se pide antes de las cinco de la tarde llega el mismo día. Contamos con medicina prepagada para mascotas y otros 17 servicios más”.



El ecosistema busca prestarle a las personas un espacio en el que encuentren todo lo que necesitan sin tener que moverse a muchos lugares. Además explica que durante la pandemia, más personas están creyendo en los ecommerce y que Laika ha triplicado sus ventas.

En Pet Crew todo es personalizable y los usuarios pueden escoger a qué horas quieren tomar los servicios. Foto: Cortesía

Por su parte, Daniela Mejía, cofundadora de la empresa, explica que este proyecto nació cuando ella estaba en Barcelona haciendo su maestría y su mascota, que estaba en Colombia, le hacía mucha falta. Y se dio cuenta que en redes sociales muchas personas se ofrecían a pasear o cuidar mascotas. "Yo quería hacer eso", afirma.



Pet Crew se creó, precisamente, buscando suplir la necesidad que en muchas ocasiones tienen los dueños de mascotas cuando tienen que salir de viaje y no saben con quién dejar a sus animales.



En Pet Crew, además, también se presta el servicio de paseos de mascotas tras adquirir una de las empresas de paseo de mascotas que llevaba más tiempo en el mercado y que ya tenían todo el modelo creado.

Nosotros ofrecemos la mayor calidad en nuestros cuidadores y nos encargamos de que cumplan con todas las características para que los animales estén en las mejores manos FACEBOOK

TWITTER

“Nosotros ofrecemos la mayor calidad en nuestros cuidadores y nos encargamos de que cumplan con todas las características para que los animales estén en las mejores manos, de aquellos que se postula, únicamente pasan el 15 % de ellos”, dice Mejía.

Así mismo, desde la empresa son muy enfáticos que la ventaja que ofrecen es la personalización total que tienen los usuarios para decidir el momento en el que necesitan que cuiden sus mascotas.



Y aunque la cuarentena no ha sido el mejor momento para la empresa, Mejía agrega que poco a poco están recuperando sus clientes y esperan poder incursionar también en el mercado de los veterinarios a domicilio.



“Queremos crecer mucho a nivel Colombia, porque creemos que hay un mercado gigante todavía y luego pensar en expandirnos a otros países de Latinoamérica”, finalizó Mejía.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET