El ‘multitasking’, la gran apuesta de Asus en Computex 2019

Escuchar música, editar un video, ver fotos e incluso tener una videollamada al mismo tiempo ya no es algo que solo se pueda hacer a través de una gran cantidad de dispositivos.



Realizar múltiples tareas simultáneas, o como se le conoce en inglés, ‘multitasking’, es cada vez más el uso que se le da a celulares y computadores. Sin embargo, la falta de espacio en pantalla, memoria o procesamiento suelen ser un impedimento.

Esta semana, en el marco de Computex 2019, la feria tecnológica más importante de Taiwán, la compañía Asus presentó una serie de lanzamientos que le apuntan a esa nueva necesidad, que es cada vez más común.

Por un lado, la firma taiwanesa, que este año cumple su aniversario número 30, mostró el ZenBook Pro Duo, un portátil de doble pantalla táctil, cuya principal tiene 15 pulgadas con 4K Ultra HD OLED y la secundaria, 14 pulgadas con 4K Ultra HD. Así mismo, como es común es sus recientes equipos de las líneas ZenBook y Republic of Gamers (ROG), el computador viene integrado con el panel táctil numérico de doble función.



El equipo cuenta con procesador Intel Core I9 de novena generación, tarjeta gráfica independiente Nvidia RTX 2080 y memoria RAM de 16GB que le permiten ejecutar hasta cuatro programas al mismo tiempo repartidos en ambas pantallas. En la secundaria se pueden ejecutar hasta tres tareas simultáneas, que van desde atajos de Word y Spotify hasta una vista previa de la cámara y videos de Youtube. Los usuarios pueden ubicarlas con el mouse o de forma táctil.



El ZenBook Pro Duo es compatible con todas las aplicaciones de la tienda de Windows, tanto en la función ‘view max’, en la que ambas pantallas se convierten en una sola extendida, como en la ‘multitasking’.



Aunque no dispone de resistencia al agua en sus paneles táctiles, pues según el director de producto del ZenBook, Johnny Cheng, el diseño se pensó para optimizar al máximo el flujo de trabajo, equipar al portátil con tecnología de resistencia a líquidos implicaría aumentar su tamaño.



Por otro lado, Asus presentó para su línea ROG el Strix Monitor, una pantalla portátil de 17,3 pulgadas con tecnología IPS LCD y 240 Hz de frecuencia de actualización, es decir la cantidad de veces en las que las imágenes se actualizan por segundo.



Cuenta con dos puertos USB Tipo C y uno Micro HDMI que le permiten ser

una alternativa para gamers que desean extender su pantalla, por ejemplo al utilizar el celular como control o al conectar la Nintendo Switch, y para realizar varias tareas al tiempo como jugar y hacer transmisiones vía streaming. Además, en su capacidad total de frecuencia su batería puede durar hasta tres horas seguidas.



Así mismo, la compañía con sede en Taipéi lanzó un equipo similar al Strix, pero dirigido a creadores de contenido. Se trata del ZenScreen Touch, una pantalla táctil también portátil de 15,6 pulgadas en Full HD que permite conectarse a otros dispositivos como tabletas y smartphones a través de sus puertos USB Tipo C y Micro HDMI.



Tiene una batería de 7.800 mAh y gracias a que integra aplicaciones nativas desarrolladas por la compañía, los usuarios pueden utilizar su celular Android, de versiones 6.0 en adelante, como un computador al extender su pantalla y capacidad con la ZenScreen. Esta al igual que la ZenBook Pro Duo cuentan con un lápiz óptico.



Hasta el momento se desconocen los precios de los equipos y solo se ha confirmado que el computador ZenBook Pro Duo llegará a Colombia este año.



MARIA PAULINA ARANGO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@mariapaulinaar