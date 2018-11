Apple dice que el iPhone XR es su modelo más popular en 2018

“El iPhone XR "ha sido el más popular desde el día en que estuvo disponible", así lo señaló Greg Joswiak, vicepresidente de marketing de producto de Apple, en una entrevista con el medio CNET.



El teléfono, lanzado el pasado 26 de octubre, es el más económico de su más reciente generación e incluye algunas características similares a esta nueva línea, pero con una pantalla LCD en vez de OLED y solo una cámara en la parte posterior, en vez de la cámara dual.

Las declaraciones del ejecutivo contrastan con un informe de The Wall Street Journal, publicado a mediados de noviembre, que señala que Apple redujo su plan de producción hasta en un tercio de los casi 70 millones de unidades que le pidió a algunos proveedores que produjeran entre septiembre y febrero. De acuerdo con el reporte, la compañía había disminuido la producción para los tres iPhone revelados en septiembre, el XS, el XS Max y el XR, debido a las bajas ventas.





Además, los resultados del cuarto trimestre fiscal de Apple revelaron que la compañía no vendió tantos iPhones como los analistas esperaban en el trimestre. Los de Cupertino señalaron que no volverían a revelar el número total de unidades vendidas de sus dispositivos.



Aunque Joswiak no se quiso pronunciar sobre el informe de The Wall Street Journal, sí destacó el buen recibimiento del público de la versión en color rojo del iPhone XR.



"Es la primera vez que se ofrece un iPhone Red en el lanzamiento", dijo Joswiak. "Esta ha sido una asociación increíblemente importante para nosotros. Es difícil pensar en una vocación más alta que vender productos que salvan la vida de la gente", refiriéndose a la asociación con el proyecto sin fines de lucro (RED) que busca combatir la transmisión de VIH de las madres a sus hijos durante el embarazo.



Y agregó: El iPhone XR "es literalmente nuestro producto más corriente y nuestro iPhone más popular que estamos poniendo a disposición" para su línea de ‘Product Red’.



TECNÓSFERA