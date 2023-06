La Inteligencia Artificial (IA) ha experimentado un notable desarrollo en los últimos años, convirtiéndose en una tendencia cada vez más relevante.



Esta revolución se ha extendido a todos los ámbitos, incluyendo la capacidad de elaborar listas controvertidas. Sin embargo, cuando se trata del concepto de belleza, la IA ha generado opiniones diversas.



(Le puede interesar: Colombia, dentro del 'ranking' de las nacionalidades más atractivas del mundo, según IA).

Uno de los programas de IA más conocidos, ChatGPT, ha sido ampliamente mencionado como una aplicación que ha dado visibilidad a la IA. Sin embargo, esta herramienta no tiene la capacidad o no está diseñada para decidir si una persona es guapa o fea.



No obstante, puede ofrecer una definición de lo que se considera atractivo en el rostro masculino. Aunque reconoce que la belleza es subjetiva, menciona que existen ciertas características físicas y rasgos asociados a la atracción, como la simetría facial, el cuidado personal y la forma física.



Al preguntar quién es el hombre más guapo, ChatGPT enfatiza en la subjetividad del concepto, ya que lo que uno considera atractivo puede diferir de las opiniones de otros.

(Le puede interesar: ¿A quién pertenecen los contenidos creados por Inteligencia Artificial?).

Facebook Twitter Linkedin

Foto: IMDb - AFP

Aunque ChatGPT puede mencionar ejemplos de hombres considerados bellos, como Ryan Gosling, su respuesta puede tardar más de lo habitual. A pesar de eso, existen otras aplicaciones de IA, como MidJourney o LKBL (Likeable), capaces de generar imágenes de hombres atractivos según los estándares de belleza establecidos.



En particular, LKBL, desarrollada por David Schlemmer, se diferencia de otras aplicaciones al afirmar que su capacidad para cuantificar la belleza se basa en un algoritmo y una amplia base de datos, evitando así generar resultados aleatorios.



Estas aplicaciones de IA han generado imágenes que representan el estándar de belleza masculina, caracterizado por piel clara, nariz recta y facciones marcadas. No es sorprendente que la IA seleccione como bello aquello que está arraigado en la sociedad, ya que genera sus contenidos a partir de la información disponible en Internet.

A pesar de la capacidad de la IA para ofrecer una perspectiva sobre la belleza, es importante recordar que la apreciación de la misma es un concepto subjetivo y personal.



Cada individuo tiene sus propios criterios y preferencias, y no se puede generalizar una única definición de belleza basada únicamente en la IA. Aunque estas aplicaciones pueden generar imágenes atractivas según los cánones establecidos, es fundamental valorar la diversidad y la singularidad de las personas en la apreciación de la belleza.

Más noticias

Mujer se enamoró y se casó con hombre creado por Inteligencia Artificial

¿Cuál es el impacto de la IA en la vida cotidiana y el empleo? Experta responde

Expertos advierten que la inteligencia artificial puede llevar a la extinción humana

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS