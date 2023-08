La tecnológica Baidu, conocida como el 'Google chino', anunció que su 'chatbot' de inteligencia artificial (IA) ERNIE Bot, a priori el principal rival del país asiático para ChatGPT, estará disponible para el público a partir de este 31 de agosto.



Los usuarios podrán descargarse la aplicación 'ERNIE Bot APP' para acceder a sus funciones, con la opción también de usarlo a través de su página web oficial, indicó la compañía en un comunicado publicado en su cuenta oficial de WeChat (equivalente chino de WhatsApp, censurado en el país asiático).



ERNIE Bot fue lanzado como beta el pasado 16 de marzo, y Baidu afirmó en junio que su versión 3.5 superaba a ChatGPT en varios parámetros esenciales.



El fundador y presidente de Baidu, Robin Li, aseguró que la apertura del 'chatbot' a gran escala para cientos de millones de usuarios de internet podría darle mucha información del mundo real, "lo que mejoraría todavía más su modelo" y le permitiría trabajar "a más velocidad para crear una mejor experiencia de usuario".



La tecnológica recordó hoy que, en la última década, ha destinado más de 140.000 millones de yuanes (19.206 millones de dólares, 17.584 millones de euros) en materia de investigación y desarrollo, y apuntó que también lanzará una serie de aplicaciones nativas de IA que permitan "experimentar las habilidades clave de la IA generativa: entendimiento, generación, lógica y memoria".



Más lanzamientos

Pero la de Baidu no será la única 'app' de IA que verá la luz hoy: el portal de noticias shanghainés The Paper apunta que las autoridades chinas también han dado luz verde al lanzamiento de iniciativas similares por parte de compañías como SenseTime, Zhipu AI, iFlytek o Baichuan Intelligent Technology.



Baidu fue la primera gran tecnológica en lanzar su IA para hacer frente a ChatGPT, y, desde entonces, otros importantes nombres del sector como Tencent o Alibaba han revelado sus respectivos modelos.



A pesar de los avances de las tecnológicas chinas en este campo, han surgido preguntas acerca de su aplicación en el país asiático debido a la fuerte censura que imponen las autoridades.



El regulador chino de internet publicó en abril el borrador de una normativa que regirá el sector de la IA, al que se exigirá que el contenido creado por 'chatbots' y otros modelos generativos "refleje los valores fundamentales socialistas" y no "socave la unidad nacional", "subvierta el poder del Estado" ni "incite a dividir el país".



A principios de junio, una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional del Partido Comunista de China, presidida por el presidente del país y secretario de la formación, Xi Jinping, instó a realizar esfuerzos "para salvaguardar la seguridad política" y "mejorar la gobernanza de la seguridad de los datos de internet y de la inteligencia artificial".



