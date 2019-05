'La semana laboral de tres días es el futuro': investigadores en IA

Según investigadores participantes en un encuentro sobre inteligencia artificial (IA) celebrado en Nueva York, el futuro del mercado laboral está en los "empleados digitales", programados con esta tecnología.

El encuentro incluyó las ponencias de representantes de empresas en innovación en este campo, como Telefónica, Bank of America, BNP Paribas o Deloitte. Se discutieron puntos referentes al impacto de la automatización y las tareas programables.



Esta es una preocupación habitual cuando se habla de IA, ya que sus detractores aseguran que supondrá una mayor destrucción de empleo que una creación de nuevas oportunidades laborales.

La cumbre, que reunió en Nueva York a lo más granado del mundo tecnológico, fue auspiciada por la empresa IPSoft. La compañía desarrolló un software conversacional llamado Amelia, con "capacidades similares a las de los humanos" que funciona como un agente de enlace entre las empresas y el cliente final, generalmente para la resolución de dudas.



Sin embargo, a diferencia de los "chatbots" habituales, la programación de Amelia le permite conversar fluidamente con los consumidores sin que sean conscientes de que la "joven" que responde sus dudas es un programa informático.



Para el consejero delegado de IPSoft, Chetan Dube, Amelia no pone en peligro el futuro del empleo, sino que supone un cambio en la cultura del trabajo donde se tendrá que apostar por funciones más creativas en detrimento de las rutinarias que serán ejecutadas por robots.



De hecho, su software permite "entrevistar" a estos candidatos computacionales para ofertas de trabajo, con 670 perfiles diferentes que abarcan desde el sector bancario, hasta el mercado de seguros y las telecomunicaciones.



"¿No deberían las máquinas trabajar para nosotros? Hay que dejar que las máquinas trabajen y que el hombre disponga de mayor libertad para dedicarse a lo creativo", afirma el fundador de la compañía.

Hay que dejar que las máquinas trabajen y que el hombre disponga de mayor libertad para dedicarse a lo creativo FACEBOOK

TWITTER

Según Dube, el empleo en estas tareas rutinarias con desarrollos en IA, supondría un aumento del producto interno bruto mundial del 40 %, ya que trabajan veinticuatro horas, los siete días de la semana. "Debemos pensar cómo redistribuir esa nueva riqueza. Eso me preocupa. Debemos preguntarnos cómo evitar que quede en unas pocas manos", asegura.



En este último asunto coincide el profesor de la Universidad de Stanford, California, Christopher Manning, uno de los mayores expertos académicos en el campo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. "Hay dos asuntos que deben preocuparnos: el primero es que la velocidad del cambio se está acelerando y cada vez cuesta más a los humanos adaptarse a este nuevo entorno. El segundo es redistribuir estos beneficios, reinventar la manera en que funciona el mundo", reflexiona el docente de Ciencia computacional.



Si bien la preocupación es necesaria, afirma el académico, la inclusión de la inteligencia artificial no va a suponer solo desventajas, sino que podría suponer un nuevo entorno para las relaciones laborales.



"Creo que la actitud es ver que la tecnología mejora la vida de la gente. Si lo peor que puede pasar es que tengamos que ir hacia una jornada laboral de tres días porque la mayor parte del trabajo estará automatizado, eso no será algo malo, las vidas serían incluso mejores", explica el profesor.



Manning pone como ejemplo un desarrollo tecnológico que cambió por completo toda una profesión: las hojas de cálculo, que ahorraron muchísimo tiempo a los contadores y ayudaron a desarrollar nuevos métodos para aumentar el empleo en el sector.



Entre las experiencias exitosas presentadas en el evento se encuentra el caso de Telefónica, que comenzó a implantar agentes digitales en su servicio de atención al cliente en Perú. En ocho semanas que llevan de uso, ya han atendido 100.000 llamadas, aunque esperan que para finales de julio atiendan alrededor de 250.000 diarias.





REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con EFE

@TecnosferaET