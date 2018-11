La visión para crear el ‘Silicon Valley’ europeo

El Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación de la Unión Europeo, Carlos Moedas, afirma que no tiene sentido replicar a gigantes como China o Estados Unidos en cuestión de innovación.



“Europa debe seguir su propio modelo, en el cual se han fijado, entre otros, gigantes como Microsoft o Apple” dice Moedas. Quien considera que el futuro de la innovación en Europa se debe centrar en la computación cuántica.

"No hay un Silicon Valley europeo, es verdad, y mucha gente se pregunta: '¿cuál va a ser el futuro? ¿Cómo vamos a crear una Google en Europa?' Pero el futuro no es Google. El futuro va a ser muy diferente. Las empresas ya no van a ser iguales" señala Moedas, quien también considera que Europa debe "superar sus puntos débiles" los cuales se centran en el entorno digital.



"Nosotros (los europeos) somos muy buenos en el (entorno) físico. Los estadounidenses en lo digital, pero el futuro será una mezcla de ambos, que vendrá de la ciencia fundamental. Y lo digo porque si hablamos de Inteligencia Artificial (IA) o de 'blockchain' (cadena de bloques), todo eso es ciencia fundamental" afirma el Comisario.



Moedes considera que "Si somos buenos en ciencia fundamental, la nueva generación, la de los próximos 'Googles' va a estar más focalizada en computación cuántica. Y ahí podemos ser diferentes (de EE.UU, China o Japón)".



El alto funcionario también resaltó que un modelo de 'Silicon Valley' no debe estar situado en un lugar físico, por el contrario este debe estar en un mundo digital, específicamente de redes "en un mundo digital, los 'silicon valley" son las redes, de ciudades, de universidades que se conectan entre sí, de empresas interconectadas. No tenemos que copiar (a EE.UU), sino imaginar ese valle del silicio virtual, en red, en Europa"

Cuando miramos al futuro, las grandes decisiones no son tecnológicas, sino políticas. ¿Cómo queremos que sea la inteligencia artificial? Quiero que me ayude a ser mejor, no que me sustituya. Esto es una decisión política. pic.twitter.com/weKUHomvSc — Carlos Moedas (@Moedas) 9 de noviembre de 2018

Moedes también se refirió al impacto presupuestal que tendría la eventual salida del Reino Unido, antes del primer semestre del 2019. Sobre esto indicó que el rubro de ciencia, tecnología e investigación no sufriría una disminución a pesar de no contar con el respaldo británico.



Este se fijará en 100 mil millones de euros para el periodo comprendido entre 2021 - 2027 para invertir en el I+D+i (plan de investigación, desarrollo e innovación). El presupuesto anunciado por Moedes representa un aumento de 23 mil millones con respecto al actual presupuesto. "Es la primera vez que Europa dice claramente: la ciencia y la investigación son una prioridad. Es un mensaje muy contundente" añade.





JULIÁN RAMÍREZ CASTRO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA

Twitter: @putopias



*Con información de EFE