El futuro retador que tendrá Tigo / Análisis

Culminamos la semana con una buena noticia para todos: el humo blanco entre UNE y Millicom para la anhelada y muy necesaria capitalización de Tigo.



El diálogo obró lo suyo, gracias a la insistencia de las partes por solucionar pensando en sus 13 millones de clientes, primero.



(Lea también: Tigo ve la luz al final del túnel: EPM aceptó capitalizarla y avanza hacia la salvación)

Al final, EPM logró las condiciones que pedía, orientadas todas a proteger y asegurar los recursos públicos invertidos, mientras que Millicom gana ante el mercado, bancos y calificadoras al demostrar que pudo acordar con su socio una salida.



Serán unos $ 600.000 millones los que llegarán a la compañía, que plantean varios retos. El primero es materializar el efecto positivo de la capitalización en sus operaciones y procesos. Se debe plantear un ajuste del plan de negocio y del ejercicio comercial para acelerar hacia la recuperación del oxígeno financiero.



Un duro trabajo tendrá la capa ejecutiva actual de la empresa por replantear todo, pues claramente lo que se espera es que tras este acuerdo comiencen a mejorar los indicadores.



Que no cambie nada y, por tanto, no se enrumbe a la empresa a la recuperación sería una catástrofe.



(Le puede interesar: ‘Capitalizar Tigo-UNE no es garantía de que la empresa será rentable': Gerente de EPM)



Otro reto importante para Tigo es que esta capitalización le ayude a prepararse y adecuarse para la subasta de 5G, que será el 20 de diciembre.



Esta inversión, sumada a la renegociación de permisos de espectro, será una cuesta para Tigo importante en su carrera hacia la recuperación. Mientras pedalea hacia la estabilización de su operación y sus finanzas, tendrá al tiempo que tomar las decisiones precisas en estas inversiones y gastos.



Son varios retos los que tendrá que superar Tigo, es innegable. Aún falta dirimir su propuesta de unión con Telefónica en materia de infraestructura, una idea que sin duda oxigena la caja de ambas empresas. ¿Será el inicio de una eventual fusión más profunda entre ambas empresas? Aún no está del todo definido. Dudas de lado y lado persisten sobre esta posibilidad.



(Lea además: Las reacciones en Medellín a decisión de Junta Directiva de EPM de capitalizar Tigo-UNE)



Lo que sí es preciso es que esta capitalización es una buena noticia para todos y para el mercado mismo. Ojalá salga bien al final de la historia y sus líderes ejecutivos sepan aprovechar el acuerdo.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno