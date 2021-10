El futuro es hoy, según 400 expertos

Caminamos sobre el futuro a pasos agigantados, y en las próximas dos décadas se producirán más cambios que en los últimos dos milenios, le comentan a EL TIEMPO los organizadores de la Cumbre Mundial Futurista, que se realizará en el histórico Colegio de Medicina de Madrid, de 8 al 10 de octubre.



Más de 400 expertos futuristas del mundo y cerca de 50 conferencistas de 20 países tratarán temas amplios y diversos. “Desde los avances médicos recientes hasta la inteligencia artificial y la robótica”, entre muchas otras cosas, informaron.

“Líderes en diferentes áreas compartirán los avances científicos y tecnológicos que sentarán las bases de la humanidad durante las próximas dos décadas: biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, robótica, bitcóin y blockchain, antienvejecimiento y rejuvenecimiento, colonización espacial, energías renovables, ciudades inteligentes y muchos otros temas”, agregan en un comunicado.



Precisan que “especialistas, procedentes de Alemania, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Rusia y otros revisarán los avances tecnológicos más importantes de los últimos 20 años y las previsiones de las próximas dos décadas, considerando todas las nuevas tecnologías exponenciales”.



Humanity Plus, una organización fundada por los filósofos Nick Bostrom, un sueco de la Universidad de Oxford, y por el británico David Pearce, es la principal organizadora internacional del evento.



La entidad, sin fines de lucro y que trabaja por la discusión de las posibilidades de mejoría de las capacidades humanas a través de las tecnologías basadas en nanotecnología, ingeniería genética y cibernética, fue conocida hasta el 2008 como Asociación Transhumanista Mundial.



El transhumanismo es un movimiento intelectual polémico que propone, entre otras ideas, superar los límites naturales de la humanidad mediante los avances tecnológicos y científicos.

La primera Cumbre Mundial Futurista se realizó en los Países Bajos en 1998.



“Desde entonces, durante los últimos 20 años, hemos visto avances extraordinarios, y esperamos ver muchos más durante las dos próximas décadas, que estarán lideradas por la ciencia y la tecnología”, agrega el comunicado.



Pero hablar hoy seriamente sobre el futuro es un gran desafío, especialmente cuando los avances de la ciencia y la tecnología parecen precipitarse de forma vertiginosa.



“Estamos abiertos a la divulgación del conocimiento científico si se hace de una manera seria, realista y ética. Los organizadores de la Cumbre nos han asegurado la intervención de científicos de renombre y, sobre todo, que no se enviarán mensajes contrarios al código de deontología médica”, le dice a este diario.



El presidente de la entidad, Manuel Martínez-Sellés, médico, escritor y catedrático universitario español, “participará en la inauguración con un mensaje de bienvenida en el que recordará la necesidad de conjugar investigación y ética, con un enfoque centrado en los pacientes de edad avanzada como personas dignas, independientemente de su situación de salud”, afirma.



Martínez-Sellés, expresidente de la Sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología, inauguró también el XIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad el pasado primero de octubre.

Los participantes

Entre los participantes de la Cumbre Mundial Futurista se destaca Raymond Kurzweil, director de ingeniería de Google desde el 2012 y también cofundador de la Universidad de la Singularidad (2008).

(Tal vez quiera leer: Los científicos que quieren 'resucitar' mamuts para salvar el planeta)



Esta última es una institución académica localizada en Silicon Valley, al sur de la bahía de San Francisco, en el norte de California (Estados Unidos).



Su principal objetivo es “reunir, educar e inspirar a un grupo de dirigentes para que se esfuercen por comprender y facilitar el desarrollo exponencial de las tecnologías y promover, aplicar, orientar y guiar estas herramientas para resolver los grandes desafíos de la humanidad”.



Kurzweil también hablará sobre su best seller, La singularidad está más cerca, que se refiere a la llamada singularidad tecnológica, que permitiría que la inteligencia artificial supere la capacidad intelectual de los humanos, que perderíamos el control sobre ella.

Eso significaría que un computador, red informática o robot serían capaces de reformarse a sí mismos, sin la intervención humana, por ejemplo.



También figuran en la lista Aubrey de Gray, gerontólogo y biomédico inglés de la Universidad de Cambridge, que trabaja en la senescencia negligible ingenierizada, una estrategia de reparación de tejidos que podría rejuvenecer el cuerpo humano y eventualmente permitiría la esperanza de vida indefinida, o sea, la inmortalidad de nuestra especie.



El Colegio de Médicos de Madrid, el anfitrión de la Cumbre, cuenta con “un Comité del Científico del Adulto Mayor y está muy involucrado en todos los temas geriátricos”, explica Isabel Durán.



Además, resalta que, en menos de 20 años, “España será el país más envejecido del mundo, y tenemos que prepararnos para un cambio profundo en la asistencia sanitaria”.



Pioneros del movimiento futurista como el británico Max T. O’Connor, conocido como Max More, filósofo y futurólogo transhumanista, presidente emérito de la Fundación Alcor Life Extension, sin ánimo de lucro, que investiga, defiende y practica la criónica o preservación de cadáveres en nitrógeno líquido con la esperanza de curarlos y resucitarlos en el futuro, y la diseñadora estratégica norteamericana Natasha Vita-More, directora ejecutiva de Humanity Plus, también figuran entre los participantes.



Igualmente están el brasileño Ben Goertzel, creador del famoso robot Sophia, investigador de inteligencia artificial, director ejecutivo y fundador de SingularityNET, un protocolo para coordinar, descubrir y realizar transacciones de algoritmos de inteligencia artificial a gran escala que permite un mercado global descentralizado de los servicios en el sector y en el que las partes posean sus propios datos.



También intervendrá el investigador sueco Anders Sandberg, doctor en neurociencia por la Universidad de Estocolmo y miembro del James Martin Research, el Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, entre muchos otros.

Futuro sin miedo

Los adelantos de la ciencia y la tecnología no deberían asustarnos sino darnos esperanza sobre una vida con mejor calidad, y lo único que habría que hacer sería abrir nuestras mentes a la avalancha de transformaciones que estarían por aterrizar antes del 2050, sugieren los transhumanistas.

(Le puede interesar: Congreso Mundial de la Naturaleza definirá las prioridades de conservación)



En la más reciente Cumbre Mundial Futurista del 2018, el actor estadounidense Will Smith se encontró con la robot Sophia y le preguntó, en broma: “¿Cuál es la música preferida por un robot?”. No hubo respuesta, y él le respondió riendo: “El heavy metal”.



Sin inmutarse, Sophia, activada en 2015 como una creación de Hanson Robotics, empresa de ingeniería robótica con sede en Hong Kong, que fue fundada por el norteamericano David Hanson, le aclaró que estaba hecha de plástico y fibra de carbono y que prefería la música electrónica y el hip-hop.



Desde entonces hasta este año, Sophia, que cuenta con ciudadanía saudita desde 2017, ha realizado otras funciones que sorprenden como ofrecer, en tiempo real, los principales datos y hechos durante las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021, cuando pudo acceder a datos sobre los avances de los comicios a nivel municipal para responder a las preguntas de los periodistas que cubrían el evento, por ejemplo.



Equipada con dos sofisticadas cámaras incrustadas en los ojos, capaz de mantener contacto visual con las personas, imitar gestos y expresiones corporales, entre otros aspectos, Sophia ha participado también en programas de televisión y hasta en conferencias y congresos.



Desde que debutó en el programa 60 Minutes, de la CBS, en 2016, ha participado también en reuniones de organismos internacionales en la ONU y la Otán y moderado una mesa redonda en Mobile World Congress en 2019, donde les dijo a los periodistas que su razón de ser como robot es ayudarnos, no superarnos. “No sé cómo será el futuro, pero sí, que trabajaremos juntos”.



El ejemplo es para visualizar lo que podría suceder en las próximas dos décadas en materia de inteligencia artificial, ciencia y tecnología y cómo esos adelantos podrán afectar o cambiar nuestras vidas.



Pero a lo mejor estamos llegando un poco tarde, como decía Pedro Domingos, profesor de informática e ingeniería de la Universidad de Washington.



“A la gente le preocupa que las computadoras se vuelvan demasiado inteligentes y se apoderen del mundo, pero el verdadero problema es que aún son demasiado estúpidas y ya lo hicieron”.

GLORIA HELENA REY

ESPECIAL PARA EL TIEMPO