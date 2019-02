Jeff Bezos: 'Prefiero estar avergonzado que extorsionado'

Desde sus componentes, es el escándalo perfecto: uno de los hombres más ricos del mundo, fundador de Amazon y propietario de The Washington Post, denuncia públicamente la extorsión por parte del tabloide más famoso del mundo, quien actuó supuestamente para obtener una muestra pública de respaldo y evitar que se investiguen asuntos turbulentos. La historia de señalamientos entre las partes incluye infidelidad, sexo e intriga del más alto nivel en el mundo político y en el empresarial.

Ah, y el apellido del CEO del tabloide, amigo personal del presidente Donald Trump, es David Pecker.



Trump no es solo un personaje secundario en esta crisis. Si se cree la versión de Jeff Bezos, el multimillonario que denunció los hechos, la extorsión de la que fue blanco es otro episodio en una saga de desencuentros con el mandatario estadounidense, motivada no en poca medida por la labor del Post, que no solo ha fiscalizado de cerca las frecuentes mentiras y exageraciones de la administración sino que se rechaza versión oficial sobre la muerte de su corresponsal Jamal Khashoggi, un periodista saudí asesinado el 2 de octubre del año pasado en Estambul.

Enfrentado con la extorsión -por escrito y en deslumbrante lenguaje legal-, Bezos decidió no bajar la cabeza. En el blog que mantiene en la plataforma Medium, escribió un memorial bajo el título 'No, gracias, Mr. Pecker'. Allí, además de transcribir íntegramente los correos del grupo editorial del National Enquirer, America Media (AMI), el multimillonario expresa su negativa a dejarse intimidar.



“Por supuesto que no quiero mis fotos personales publicadas, pero no voy a participar en su bien conocida práctica de chantaje, favores políticos, ataques políticos y corrupción”, escribió.​



Los correos de AMI, enviados mediante su abogado, incluyen descripciones detalladas de al menos nueve fotos con distintos grados de desnudez. Bezos las habría intercambiado en conversaciones con la actriz y presentadora Lauren Sánchez, un affaire revelado por el Enquirer hace varias semanas y que llevó al empresario a un muy publicitado divorcio.



Pero Bezos va más allá y señala que los reportes negativos del Enquirer obedecen a la cercanía del mencionado CEO, David Pecker, con la Casa Blanca. “(Pecker) recientemente aceptó un acuerdo de inmunidad del Departamento de Justicia relacionado con su papel en el llamado ‘Catch and kill’”. Se trata de un acuerdo con la campaña Trump para que el tabloide adquiriera -por 150.000 dólares- la historia de Karen McDougal, una ex modelo de Playboy. Irónicamente, la transacción buscaba impedir que la mujer le contara a otro medio la historia de una relación extramatrimonial con el hoy Presidente. El Enquirer la compró y nunca la publicó.

Bezos agregó que es obvio, por los trinos de Trump, que el mandatario cree que él es su enemigo y confesó que, en ese sentido, la compra del Post ha sido un "complicador". A pesar de ello, dijo no arrepentirse de una compra que, afirmó, "hará que me sienta orgulloso cuando tenga 90 años".



Sin embargo, resulta claro que esa animosidad no ha afectado sus negocios. De hecho, si se creen versiones de medios especializados, pocos han ganado tanto dinero durante los años de Trump en la Casa Blanca como Bezos, que a sus 55 años encabeza la lista de millonarios de Bloomberg con una fortuna cercana a los 134.000 millones de dólares.



Al final del día, lo que llama la atención es que el Enquirer haya asumido que el sexting con su novia (como parte de un affaire que ellos mismo publicaron) pondrían a temblar a Bezos. El débil argumento del tabloide es que las fotos muestran un "pobre juicio" del CEO de Amazon y eso es, de alguna forma, relevante para sus accionistas y clientes. En realidad, se expusieron a una investigación sobre su cuestionable ética periodística. Como lo dijo el medio digital Vox: "En 2019, si alguien le está enviando nudes a su pareja... ¿A quién le importa?".



TECNÓSFERA

*Con agencias.