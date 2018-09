El debate de los derechos de autor en Europa no acaba

Los legisladores de la Unión Europea votaron ayer a favor de imponer mayores obligaciones a Google, Facebook y otras empresas de tecnología buscando que los gigantes de internet retribuyan parte de sus ingresos a medios de comunicación europeos, editores de contenido y otros autores. La votación tuvo a 438 legisladores a favor, 226 en contra y 39 abstenciones.



El siguiente serán las negociaciones entre la Comisión Europea de Economía y Sociedad Digital con los 28 países miembros de la unión para conciliar sus diferentes posiciones antes de que se modifiquen las leyes de derecho de autor existentes. Se espera una votación final para el próximo año.

Los cambios en las normas de derechos de autor en Europa son un debate que inició hace dos años con la propuesta de una nueva directiva en la materia que fortalece el marco legal de protecciones de derechos de autor en contextos digitales.



En julio pasado, activistas digitales y compañías tecnológicas, que han manifestado su preocupación y desacuerdo con algunos puntos de la directiva en varias ocasiones, vieron con alivio el rechazo de la propuesta de 2016.



Sin embargo, la votación de ese entonces abrió la puerta a más debates y discusiones entre los legisladores, quienes durante el 2019 deberán armonizar sus propuestas y plantear una nueva opción de directiva. Dicho esfuerzo legislativo podría dejar por fuera algunos apartados polémicos de la propuesta pasada, como los artículos 11 y 13, o, por el contrario, podría revivirlos a ambos.



Aunque el objetivo inicial de la actualización legal sería crear una “igualdad de condiciones entre las grandes plataformas en línea y los editores, emisoras y artistas”, para algunos sectores las propuestas de implementación hasta el momento ponen en peligro la libertad de expresión y algunos principios básicos de internet.

Durante el primer semestre de 2018, expertos como Vincent Cerf, pionero de internet, Tim Berners Lee, creador de la World Wide Web (www), Mitchell Baker, cofundador de The Mozilla Project y Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, criticaron las nuevas reglas y plantearon riesgos de censura y hasta vigilancia masiva.



Philipp Schindler, director de negocios de Google, aseguró que el resultado de esta semana es decepcionante pues “es malo para los creadores, los empresarios y los innovadores”.



Por su parte, Mozilla, la empresa de tecnología creadora del navegador Firefox, aseguró que la pelea no ha terminado. “Nosotros haremos todo lo posible para lograr una reforma moderna que proteja la salud de Internet y promueva los derechos de los usuarios. Simplemente hay demasiado en juego como para no hacerlo”, dijo la compañía.



Impacto para los usuarios

La tensión es especialmente relevante para los usuarios de internet. Según se desarrolle la discusión, algunos usos que hoy día son cotidianos en internet podrían verse limitados. Por ejemplo, canales en YouTube sobre videojuegos tendrían que contar, o pagar, por licencias de los fabricantes para poder hacer sus comentarios sobre los títulos. Transmisiones de eventos en vivo en un blog personal podrían ser bloqueadas por no contar con acuerdos comerciales para su retransmisión.



En palabras de Monique Goyens, directora general del organismo europeo de consumidores (BEUC), “No se comprende que los legisladores de la UE se nieguen a llevar la ley de derechos de autor al siglo XXI. Los consumidores de hoy en día se expresan ‘sampleando’, creando y mezclando música, videos e imágenes, y luego compartiendo sus creaciones en línea”, aseguró.



El legislador Axel Voss intó a la calma y aseguró que hay algunas excepciones para pequeñas firmas. “debemos establecer un equilibrio justo entre titulares de derechos y plataformas en línea”, dijo.



Otros sectores dieron la bienvenida al resultado inicial. Para el presidente francés Emmanuel Macron la votación fue un “gran avance para Europa”. También manifestaron su acuerdo la Federación de Directores de Cine Europeos (FERA), la Federación de Guionistas en Europa (FSE) y la Sociedad de Autores Audiovisuales (SAA).

Artículos de la discordia

Julia Reda, del Partido Pirata Europeo, asegura que dos medidas podrían poner en peligro la libertad de Internet. Se trata de los artículos 11 y 13, de la directiva de 2016.



El primero podría obligar a Google, Microsoft y otros a pagar por mostrar fragmentos de noticias, pero la discusión no se limita a grandes medios de comunicación sino a también a redes y pequeños portales. Si bien, anteriormente el artículo señalaba excepciones como que los usuarios en redes sociales podrían utilizar memes y archivos GIF sin ningún costo, no sería claro si portales que se lucran con ese tipo de contenidos, como 9gag o redes agregadoras como Pinterest, se verían o no afectados.



El artículo 13 requeriría que las plataformas en línea, como YouTube e Instagram, instalen filtros para evitar que los usuarios suban a las plataformas materiales protegidos por derechos de autor. Para lograrlo, se crearían herramientas técnicas para verificar la actividad de un usuario antes incluso de que el usuario actúe, lo que para algunos constituye una censura previa.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*CON REUTERS Y AFP