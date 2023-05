En septiembre de 2023, como parte de una actualización de diseño general para plataformas Google, el ícono del candado del navegador Chrome será reemplazado por un nuevo símbolo en la barra de direcciones.

El anuncio lo hizo Google en una publicación de blog y dice que el nuevo símbolo que verá con el lanzamiento de Chrome 117 será un "indicador neutral" que busca que los usuarios puedan verificar la información de seguridad de un sitio web.



La empresa tiene un nuevo ícono que se llama 'melodía' para el cambio y la idea es que las personas puedan hacer clic y buscar información vital sobre privacidad y seguridad.



Para Google de esta manera es fácil que los usuarios tengan claro es un indicador neutral que evita el malentendido de que el ícono de candado está asociado con la confiabilidad de una página y enfatiza que la seguridad debe ser el estado predeterminado en Chrome.



"Nuestra investigación también ha demostrado que muchos usuarios nunca entendieron que hacer clic en el icono de candado mostraba información y controles importantes", dijeron.



Además afirmaron que creen que el nuevo ícono ayuda a que los controles de permisos y la información de seguridad adicional sean más accesibles, al tiempo que evita los malentendidos .

Este es el símbolo que reemplazará al candado en Google Chrome Foto: Google

¿Hay malentendidos?

Los navegadores han mostrado un icono de candado cuando un sitio se carga a través de HTTPS desde las primeras versiones de Netscape en la década de 1990.



Durante la última década, Chrome participó en una importante iniciativa para aumentar la adopción de HTTPS en la web y ayudar a que la web sea segura de forma predeterminada. En 2013, solo el 14 por ciento de los sitios admitían HTTPS.



Hoy, sin embargo, HTTPS se ha convertido en la norma y más del 95 por ciento de las páginas cargadas en Chrome en Windows se realizan a través de un canal seguro que usa HTTPS .



El ícono de candado tiene la intención de indicar que la conexión de red es un canal seguro entre el navegador y el sitio y que la conexión de red no puede ser manipulada o espiada por terceros.



Ahora el ícono del candado no indica la confiabilidad del sitio web. En 2016 Google rediseñó el ícono del candado después de que la investigación mostrara que muchos usuarios no entendieron lo que transmitía.



En 2021 se mostró que solo el 11 por ciento de los participantes del estudio entendieron correctamente el significado preciso del ícono de candado .



De acuerdo con Google, este malentendido no es inofensivo: casi todos los sitios de phishing usan HTTPS y, por lo tanto, también muestran el ícono de candado. Los malentendidos son tan generalizados que muchas organizaciones, incluido el FBI , publican instrucciones explícitas de que el icono del candado no es un indicador de la seguridad del sitio web.

Así se verá

cambios del símbolo del candado de Google Chrome Foto: Google

Los usuarios de escritorio y Android verán el símbolo de reemplazo desplegarse al mismo tiempo en septiembre , En el caso de iOS, el ícono de candado no se puede tocar, por lo que se eliminará por completo. Además Chrome aseguró que seguirá proporcionando alertas para conexiones no seguras.

