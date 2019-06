El cambio de políticas de Twitter que puede quitar visibilidad a Trump

Twitter anunció este jueves 27 de junio que a partir de ahora cuando una figura de relevancia pública comparta contenidos que son contrarios a sus normas de uso, reducirá su visibilidad, lo que podría afectar a uno de los más prolíficos tuiteros del mundo, el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Hasta la fecha, si alguien como Trump u otro jefe de Estado o servidor público relevante tuiteaba algo que no respetaba las reglas internas de Twitter (por ejemplo por su carácter ofensivo o insultante), la compañía hacía una excepción y no lo retiraba al considerar que el emisor era una figura de interés público.



Por ello, Twitter no ha eliminado mensajes del presidente estadounidense -que se caracteriza por un estilo agresivo en la red social- susceptibles de violar sus normas internas, mientras que probablemente sí lo haría con un ciudadano anónimo.

El cambio en las prácticas internas de Twitter no implicará que de ahora en adelante mensajes de ese tipo emitidos por Trump o por otros políticos destacados sean retirados, pero sí que se alertará a los usuarios de que el contenido no respeta la normativa interna y se reducirá su visibilidad para que lleguen a menos gente.



La alerta se llevará a cabo mediante una notificación que dirá: "Las reglas de Twitter relativas a comportamiento abusivo se aplican a este tuit. Sin embargo, Twitter ha determinado que puede ser de interés público que siga disponible" y el usuario deberá hacer clic en ella para poder leer el mensaje original.



Twitter no mencionó en ningún momento a Trump ni hizo referencia a personas específicas, pero estableció tres criterios para determinar a qué usuarios se aplicarán estas medidas: ser representantes oficiales de Gobiernos, candidatos o nominados públicos, tener más de 100.000 seguidores y tener una cuenta verificada.



La compañía estadounidense con sede en San Francisco, California, que informó de los cambios en un comunicado, también explicó que cuando se produzcan casos así tomarán "las medidas necesarias para asegurar que ese tuit no sea elevado algorítmicamente" en el servicio, es decir, que no gane visibilidad.



El objetivo de este movimiento es "conseguir el equilibrio correcto entre permitir la libertad de expresión, promover la responsabilidad individual y reducir los daños potenciales derivados por esos tuits", dijo la empresa.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de EFE

@TecnosferaET