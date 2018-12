"Solucionar los problemas en Facebook tomará años": Zuckerberg

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, quien ha sido duramente criticado en este 2018 a raíz de varios escándalos que tuvo la red social entorno a la privacidad, declaró en una publicación de Facebook que estaba "orgulloso del progreso" que han logrado, combatiendo la información errónea y protegiendo los datos personales de los usuarios en lo que ha sido uno de los años más tumultuosos para la compañía.



"Para ser honestos, abordar estos problemas es un desafío que durará más de un año", afirmó Zuckerberg y agregó: "Algunos de estos problemas, como la interferencia electoral o el discurso perjudicial, nunca se pueden resolver por completo".

El 2018 fue el año en que Mark Zuckerberg tuvo que testificar por primera vez ante el Congreso de Estados Unidos sobre su responsabilidad en la vulneración de la información de millones de perfiles, al permitir que los datos de los usuarios cayeran en manos de terceros no autorizados.



Este viernes, el CEO de Facebook argumentó que la red social es una empresa que ha cambiado y que en adelante será más "proactiva" para enfrentar los problemas. "Hemos alterado fundamentalmente nuestro ADN para centrarnos más en la prevención de daños en todos nuestros servicios", escribió.

Segun Zuckerberg, en la lista de cosas que Facebook logró en 2018, algunas permanecen incompletas o ya han enfrentado la critica generalizada. Por ejemplo, menciona que Facebook elimina automáticamente el 99 por ciento del contenido terrorista antes de que alguien lo reporte, sin decir que la estadística solo se refiere al contenido del Estado Islámico y Al-Qaeda. Según advirtió la red social, este año se eliminaron 14 millones de publicaciones 'proterroristas'.



El 2018 fue un duro año para Facebook y en palabras de su CEO:



Para el 2018, mi desafío personal ha sido centrarme en abordar algunos de los problemas más importantes que enfrenta nuestra comunidad, ya sea prevenir la interferencia en las elecciones, detener la propagación del discurso de odio y la información errónea, asegurarme de que las personas tengan el control de su información y garantizar nuestra Los servicios mejoran el bienestar de las personas. En cada una de estas áreas, estoy orgulloso del progreso que hemos logrado.



Somos una empresa muy diferente hoy de lo que éramos en 2016, o incluso hace un año. Hemos modificado fundamentalmente nuestro ADN para centrarnos más en la prevención de daños en todos nuestros servicios, y hemos cambiado sistemáticamente una gran parte de nuestra empresa para trabajar en la prevención de daños. Ahora tenemos más de 30,000 personas trabajando en seguridad e invertimos miles de millones de dólares en seguridad cada año.



Para ser claros, abordar estos problemas es más que un desafío de un año. Pero en cada una de las áreas que mencioné, ahora hemos establecido planes plurianuales para revisar nuestros sistemas y estamos listos para ejecutar esos planes de trabajo. En el pasado, no nos centramos tanto en estos temas como necesitábamos, pero ahora somos mucho más proactivos.



Eso no significa que atraparemos a todos los malos actores o partes de mal contenido, o que la gente no encontrará más ejemplos de errores pasados ​​antes de mejorar nuestros sistemas. Para algunos de estos problemas, como la interferencia electoral o el discurso perjudicial, los problemas nunca pueden resolverse por completo. Son desafíos contra adversarios sofisticados y la naturaleza humana donde debemos trabajar constantemente para mantenernos a la vanguardia. Pero en general, hemos creado algunos de los sistemas más avanzados del mundo para identificar y resolver estos problemas, y seguiremos mejorando en los próximos años.



Hemos hecho muchas mejoras y cambios este año, y aquí están algunas de las más importantes:



Para evitar la interferencia en las elecciones, hemos mejorado nuestros sistemas para identificar las cuentas falsas y las campañas de información coordinadas que explican gran parte de la interferencia; ahora eliminamos millones de cuentas falsas todos los días. Nos hemos asociado con verificadores de hechos en países de todo el mundo para identificar información errónea y reducir su distribución. Hemos creado un nuevo estándar para la transparencia publicitaria en el que cualquiera puede ver todos los anuncios que un anunciante está publicando para diferentes audiencias. Establecimos una comisión de investigación electoral independiente para estudiar las amenazas y nuestros sistemas para abordarlas. Y nos hemos asociado con los gobiernos y la policía en todo el mundo para prepararnos para las elecciones.



Para detener la propagación de contenido dañino, hemos creado sistemas de AI para identificar y eliminar automáticamente el contenido relacionado con el terrorismo, el discurso del odio y mucho más, incluso antes de que alguien lo vea. Estos sistemas eliminan el 99% del contenido relacionado con el terrorismo que eliminamos antes de que alguien lo informe, por ejemplo. Hemos mejorado el servicio de noticias para promover noticias de fuentes confiables. Estamos desarrollando sistemas para reducir automáticamente la distribución de contenido límite, incluido el sensacionalismo y la desinformación. Hemos triplicado el tamaño de nuestro equipo de revisión de contenido para manejar casos más complejos que AI no puede juzgar. Hemos construido un sistema de apelaciones para cuando tomamos decisiones incorrectas. Estamos trabajando para establecer un organismo independiente al que las personas puedan apelar decisiones y eso ayudará a decidir nuestras políticas. Nosotros' He comenzado a emitir informes de transparencia sobre nuestra eficacia para eliminar contenido dañino. Y también hemos comenzado a trabajar con gobiernos, como en Francia, para establecer regulaciones de contenido efectivas para las plataformas de Internet.



Para asegurarnos de que las personas tengan el control de su información, cambiamos nuestra plataforma de desarrolladores para reducir la cantidad de información a la que pueden acceder las aplicaciones, siguiendo los cambios importantes que ya hicimos en 2014 para reducir drásticamente el acceso que evitaría problemas como lo que vimos con Cambridge La analtica de pasar hoy. Implementamos nuevos controles para GDPR en todo el mundo y les pedimos a todos que verifiquen su configuración de privacidad. Redujimos parte de la información de terceros que utilizamos en nuestros sistemas de anuncios. Comenzamos a construir una herramienta de historial claro que dará a las personas más transparencia en su historial de navegación y permitirá que las personas lo borren de nuestros sistemas. Y hemos continuado desarrollando servicios de mensajería e intercambio encriptados y efímeros que creemos serán la base de cómo las personas se comunican en el futuro.



Para asegurarnos de que nuestros servicios mejoren el bienestar de las personas, realizamos una investigación que encontró que cuando las personas usan Internet para interactuar con otros, eso se asocia con todos los aspectos positivos del bienestar que se esperan, incluida una mayor felicidad, salud y sensación. más conectados, y así sucesivamente. Pero cuando solo usas internet para consumir contenido de forma pasiva, eso no se asocia con esos mismos efectos positivos. Basados ​​en esta investigación, hemos cambiado nuestros servicios para fomentar interacciones sociales significativas en lugar de un consumo pasivo. Uno de los cambios que hicimos redujo la cantidad de videos virales que las personas vieron en 50 millones de horas al día. En total, estos cambios redujeron intencionalmente la participación y los ingresos en el corto plazo, aunque creemos que nos ayudarán a construir una comunidad y un negocio más sólidos a largo plazo.



Si está interesado en leer más sobre estos cambios, he escrito extensamente sobre nuestro trabajo en las elecciones aquí ( https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/preparing-for-elections/10156300047606634/ ) y control de contenido y cumplimiento aquí ( https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-blueprint-for-content-governance-and-enforcement/10156443129621634/ ). También puede leer sobre nuestra investigación sobre bienestar aquí ( https://newsroom.fb.com/…/hard-questions-is-spending-time-…/ ).



Aprendí mucho al enfocarme en estos temas y todavía tenemos mucho trabajo por delante. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado en 2018 y agradezco a todos los que nos han ayudado a llegar hasta aquí: los equipos de Facebook, nuestros socios y los investigadores independientes y todos los que nos han brindado tantos comentarios. Estoy comprometido a continuar progresando en estos importantes temas a medida que entramos en el nuevo año.



También estoy orgulloso del resto de los avances que hemos logrado este año. Más de 2 billones de personas ahora usan uno de nuestros servicios todos los días para estar conectados con las personas que más importan en sus vidas. Cientos de millones de personas son parte de las comunidades que nos dicen que constituyen su apoyo social más importante. Las personas se han unido usando estas herramientas para recaudar más de $ 1 mil millones para causas y encontrar más de 1 millón de nuevos empleos. Más de 90 millones de pequeñas empresas utilizan nuestras herramientas, y más de la mitad dice que ha contratado a más personas debido a ellas. Crear una comunidad y unir a las personas nos lleva a mucho bien, y también me comprometo a continuar nuestro progreso en estas áreas.



Aquí va un gran año nuevo por venir.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Bloom