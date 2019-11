EE. UU. otorga licencias de venta de insumos a Huawei

Funcionarios estadounidenses dijeron este miércoles que acordaron otorgar

licencias a varias empresas para que le puedan vender componentes al gigante tecnológico chino Huawei, que enfrenta sanciones del gobierno norteamericano soportadas en preocupaciones de su seguridad nacional.

Un portavoz del Departamento de Comercio de los Estados Unidos declaró a la AFP que la entidad gubernamental había otorgado "licencias limitadas para autorizar actividades específicas que no representan un riesgo significativo para la seguridad nacional o no ponen en peligro los intereses de la política exterior de Estados Unidos".



Sin embargo, el funcionario no especificó a qué empresas se le otorgaron dichas licencias.

A principios de la semana, el gobierno estadounidense anunció que había postergado por otros 90 días la implementación completa de las sanciones a Huawei, como parte de un esfuerzo para facilitar la transición a los socios estadounidenses de la empresa china.



Por su parte, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, aseguró a la cadena Fox Business Network que el ministerio había recibido unas 290 solicitudes de permisos para negociar con Huawei. Sin embargo, después de ceder a las peticiones de las compañías solicitantes, Ross agregó que cualquier exención de la prohibición se permitiría solo para sistemas inalámbricos más antiguos y no para redes 5G, asunto que generó distintas preocupaciones de seguridad en Washington.



Es así como, la última extensión de 90 días "permitirá a los operadores continuar atendiendo a los clientes en algunas de las áreas más remotas de Estados Unidos que de lo contrario se quedarían en la oscuridad", afirmó Ross en un comunicado.



Huawei expresó el lunes que esta decisión de EE. UU. no cambia la opinión de la compañía de que Washington "la ha tratado injustamente" y pidió a la administración Trump que elimine a la empresa de una lista negra de tecnología extranjera.



Los funcionarios estadounidenses creen que Huawei hace parte de un conglomerado de espionaje electrónico de Pekín, lo que hace que sus equipos sean una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, algo que la compañía niega



AFP