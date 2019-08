EE. UU. prohibe contratación estatal con Huawei y otras firmas chinas

El gobierno de EE. UU. emitió una norma provisional el miércoles que prohibe las compras federales de equipos de telecomunicaciones a cinco empresas chinas, incluyendo al gigante de la tecnología Huawei.



La prohibición salió por parte de la agencia estadounidense responsable de los contratos del gobierno y hace parte de las numerosas medidas del gobierno de Donald Trump para frenar las actividades de Huawei, el mayor fabricante de equipos de redes de telecomunicaciones del mundo, a quien Washington acusa de espionaje y robo de propiedad intelectual.

Huawei, que ha negado en repetidas ocasiones una relación de control por parte del gobierno chino u sus servicios militares o de inteligencia, tiene en curso una demanda contra el gobierno de EE. UU. por las restricciones, contempladas en un proyecto de ley de política de defensa.

La prohibición, que se incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) aprobada el año pasado, restringe el uso de dinero federal para comprar equipos y servicios de telecomunicaciones y equipos de videovigilancia de compañías de telecomunicaciones "encubiertas", citando preocupaciones de seguridad nacional.



Hasta ahora, los contratistas del gobierno habían manifestado confusión frente al alcance de la prohibición y lo que significará para sus negocios.



La primera regla que implementa la prohibición fue publicada en un sitio web para contratistas llamado Acquisition.gov de la Administración de Servicios Generales, la agencia gubernamental responsable de la contratación. La regla interina está programada para entrar en vigencia el 13 de agosto.



Según el sitio, el gobierno aceptará comentarios sobre la regla durante 60 días antes de que llegue a una versión final. Permitirá a las agencias cierta capacidad de otorgar exenciones hasta el 13 de agosto de 2021 para contratistas donde la seguridad no esté en riesgo. La prohibición más amplia, que se aplicará a los contratos con cualquier compañía que use equipos de las compañías, entrará en vigencia en agosto de 2020.



Según dijo Huawei en un comunicado, seguirá "desafiando la constitucionalidad de la prohibición en la corte federal".



Por su parte, un vocero de Hikvision, otra de las cinco compañías prohibidas, que se dedica a la producción de equipos de videovigilancia, dijo que está comprometido a cumplir con las leyes y regulaciones en los países donde opera. Hikvision "ha hecho esfuerzos para garantizar que la seguridad de nuestros productos se adhiera a lo que exige el gobierno de los Estados Unidos", dijo el vocero.



ZTE e Hytera, otras dos compañías incluidas en la prohibición, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters el miércoles y la quinta compañía, Dahua no pudo ser contactada de inmediato.



En junio, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca solicitó al Congreso durante dos años adicionales que se aplicara la prohibición, una solicitud que fue rápidamente rechazada por los halcones republicanos de seguridad nacional.



"La administración tiene un fuerte compromiso de defender a nuestra nación de los adversarios extranjeros y cumplirá plenamente con el Congreso en la implementación de la prohibición de los equipos chinos de telecomunicaciones y videovigilancia, incluidos los equipos de Huawei", dijo Jacob Wood, portavoz de la OMB.





REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters