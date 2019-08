EE. UU. prepara aumento de impuestos a China y no cede en tecnología

La esperanza de varias tecnológicas chinas de ver un fin en la tensión comercial entre EE. UU. y China se ve cada vez más lejana. Según reportes de Bloomberg, Estados Unidos se está preparando para gravar la totalidad de las importaciones chinas en su mercado a partir del 1 de septiembre.

A pesar de que los diálogos entre ambas potencias se habían reanudado esta semana, el presidente Donald Trump manifestó que Pekín no cumplió sus promesas de comprar productos agrícolas y detener la exportación de fentanilo, un poderoso opiáceo que hace estragos en Estados Unidos.

La carrera por el dominio de la alta tecnología es tal vez el asunto más espinoso de la disputa. Funcionarios estadounidenses creen que China utiliza equipos de telecomunicaciones fabricados por Huawei y otras compañías como ZTE con fines de espionaje. El gigante tecnológico Huawei, el segundo mayor fabricante mundial de smartphones y el proveedor de una tercera parte de las redes de telecomunicaciones a nivel global, ha negado repetitivamente dichas acusaciones.



En mayo Trump prohibió a las empresas de Estados Unidos venderle insumos clave a a Huawei con una orden ejecutiva y también el Departamento de Comercio incluyó a la firma china en una lista negra comercial.

Aunque Trump, tratando de aminorar el descontento de varias firmas de EE. UU., ablandó su posición al decir que las empresas podrían reanudar las exportaciones "en donde no haya grandes riesgos para la seguridad nacional", tampoco hay claridad sobre qué exportaciones serían permitidas y cuáles no. Se espera que la situación de Huawei llegue a una resolución al cierre de las conversaciones comerciales.



Sin embargo, existen otros elementos en la tensión que pueden cerrar los caminos del diálogo. Mientras que Pekín quiere que Washington deje sin efecto los aranceles a bienes chinos equivalentes a cientos de miles de millones de dólares, la administración Trump insiste en mantenerlos, al menos parcialmente, como un factor de presión para llegar a un acuerdo.



Tras una ronda de conversaciones en Shanghái con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el representante comercial (USTR), Robert Lighthizer, Trump anunció este jueves en Twitter que Washington impondrá desde septiembre un arancel de 10 por ciento sobre 300.000 millones de dólares de importaciones chinas que aún no están gravadas. Eso se une al 25% de gravámenes a importaciones chinas, equivalentes a 250.000 millones de dólares.



Además de la tensión, a nivel interno, legisladores de EE. UU. se oponen a reducir las restricciones contra Huawei y varios ejecutivos de agencias de seguridad insisten en el riesgo de seguridad nacional.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg