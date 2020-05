EE. UU. planea cortar suministros de chips a Huawei

El gobierno de los Estados Unidos busca impedir que fabricantes de chips entreguen suministros a Huawei Technologies. según un documento oficial del Departamento de Comercio, publicado el 15 de mayo, la regla amplía la autoridad estadounidense para exigir licencias de ventas de semiconductores fabricados en el extranjero con tecnología estadounidense.

Según dijo un funcionario del Departamento de comercio del país norteamericano a medios nacionales, "esta acción pone a Estados Unidos primero, a las compañías estadounidenses primero, y a la seguridad nacional estadounidense primero".



Ante las medidas el gobierno Chino tomo acciones inmediatas, en un informe publicado en Global Times, medio de comunicación chino, las autoridades manifestaron estar preparadas para poner a las compañías estadounidenses en una "lista de entidades poco confiables", como parte de las contramedidas en respuesta a los nuevos límites para Huawei.



Según el documento, las medidas incluyen el lanzamiento de investigaciones y la imposición de restricciones a compañías estadounidenses como Apple Inc, Cisco Systems Inc y Qualcomm Inc, así como la suspensión de compras de aviones Boeing Co.



La discordia entre estos dos países golpeó las acciones europeas cuando los operadores vendieron las ganancias del día, mientras que las acciones de los fabricantes de equipos de chips como Lam Research y KLA Corp cerraron con una caída del 6.4% y 4.8%, respectivamente, en el comercio de EE.



TSMC, empresa de semiconductores que provee tecnología a Huawei, y que el jueves pasado anunció su interés de construir una planta con sede en Estados Unidos, manifestó estar siguiendo de cera el cambio en las reglas de exportación de Estados Unidos y dijo estar trabajando con un abogado para “realizar un análisis legal y garantizar un examen e interpretación exhaustivos de estas reglas".



En 2019 el gobierno de los Estados Unidos tomó medidas restrictivas en las relaciones comerciales entre las compañías nacionales con proveedores que estuvieran en una lista negra, entre los que figura Huawei, alegando amenazas a la seguridad nacional. Por lo que el gigante de las telecomunicaciones enfrenta desde el año pasado más de 13 cargos relacionados con fraude bancario y conspiración para robar secretos comerciales.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET