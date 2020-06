Ecosistema emprendedor, un proceso en crecimiento

Bogotá y, en general, Colombia se han destacado en diferentes estudios sobre emprendimiento e innovación. De hecho, en la última lista del Financial Times sobre las empresas con mayor crecimiento en el 2019, 31 compañías colombianas entraron en el ranquin y superaron en número a todo el resto de empresas en Latinoamérica.



(Lea también: Pedidos por WhatsApp, una opción para bares y restaurantes en apertura)

Brasil, un país con una economía más fuerte que la colombiana y un PIB cinco veces mayor, tuvo 19 empresas destacadas en la lista; y México, otro referente de la región, tuvo 3.



En ese sentido, el trabajo de diferentes entidades estatales y las políticas públicas que el Gobierno Nacional ha implementado se convirtieron en claves del éxito para cientos de empresas y de ciudadanos colombianos que ven en el emprendimiento un camino.



Lo interesante de las empresas que han brillado en el último año es que están centradas en buscar soluciones para los demás y tienen gran variedad, es decir, no es fácil lograr inventar algo nuevo, pero sí adaptar lo que ya se tiene para encontrar soluciones basándose en el contexto y en las necesidades que ya existen.



La incorporación de la tecnología también se convirtió en un punto clave para que muchas empresas crezcan rápidamente y tengan oportunidades no solo para crecer en el país, sino para pensar más allá y empezar a entrar en mercados internacionales que también presentan espacios y problemas para ser solucionados.



(Además: ¿Sin trabajo? Ingrese a cursos gratuitos en prestigiosas universidades)



Zinobe, por ejemplo, es una empresa fintech colombiana que lleva 9 años en el mercado y que hace pequeños préstamos en línea. “Ha sido todo un proceso, y cuando uno innova hay un tema real y es el escepticismo de la gente. Al principio, solo el hecho de mencionar que queríamos hacer préstamos por internet, la gente pensaba que no, que va a ser un fraude o los van a robar”, explicó Héctor Aponte, cofundador de Zinobe.



Este fintech fue la compañía número uno en la lista de las empresas colombianas y se situó como la 100 en todo el ranquin, lo que, según explica Aponte, representa un “orgullo enorme”.



“Esta es una validación de que no solo debemos esperar que lleguen empresas de otros lados, sino que tenemos capacidad de exportar con calidad nuestros servicios a otros países de nuestra región y también de otras regiones. Cuando somos emprendedores debemos pensar más allá y ser mucho más ambiciosos”, agregó Aponte.



(Le puede interesar: Los intérpretes que ‘hacen de su enemigo su mejor aliado’)



En ese sentido, cree que hay necesidad de que los emprendedores no se queden solo con la idea de crear empresa familiar y se centren en consolidar sus negocios más allá de lo regional.



Por su parte, Eduardo Olaya, director de ventas de Country Fresh, una empresa cosechadora y exportadora de finas hierbas y otra de las empresas que hacen parte de la lista en el puesto 421, señala que esto es un logro que reciben con mucha alegría, de mucho aprendizaje, y lo visualizan como un desafío.

Coutry Fresh cultiva y exporta finas hierbas. Foto: Cortesía

“Cada día, las condiciones del mercado se hacen más complejas. Pero esto habla muy bien del empresario colombiano porque Colombia fue el tercer país, después de Estados Unidos y Canadá, con más empresas, y cómo el empuje de los colombianos está demostrado”, precisó Olaya.



Y agregó que esto es un gran logro en un país en el que hay condiciones tan favorables en muchos aspectos como el político, reglamentarios o, incluso, en la adquisición de tecnología. “Esto demuestra cómo esto se está alineando mucho con los indicadores macroeconómicos del país”, dijo.



Actualmente, Coutry Fresh está incursionando en el mercado colombiano porque, a diferencia de otros emprendimientos, empezaron en el mercado extranjero después de analizar las necesidades que había en ese mercado. “La idea es que en Colombia se den cuenta de la gran variedad de hierbas que existen y que afuera son todo un lujo”, explicó Olaya.



(Lea también: Las plataformas tecnológicas, un camino para reactivar la economía)

Un referente emprendedor

“El crecimiento del ecosistema innovador ha tenido una explosión en los últimos 10 años, y eso se debe a diferentes factores; primero, a la disposición de los entes gubernamentales; segundo, al nacimiento y crecimiento de 30 o 40 incubadoras que trabajan en Bogotá, y todo eso combinado con el gran talento colombiano; especialmente, en Bogotá ha creado un campo fértil para todas estas empresas”, explicó Diana Gaviria, directora de Connect Bogotá.



En ese sentido, la innovación abierta se convirtió en una oportunidad para que grandes empresas apoyen a pequeñas empresas a crecer de una forma mucho más ágil y sencilla. “Estamos ayudando a los emprendedores para que trabajen de la mano con grandes empresas en crear nuevos productos y servicios”, añadió.

Estamos ayudando a los emprendedores para que trabajen de la mano con grandes empresas en crear nuevos productos y servicios FACEBOOK

TWITTER

Un ejemplo de esto es lo que está haciendo el puerto de Cartagena: identificó 10 emprendedores y ahora trabaja con cinco, con los que está creando nuevos servicios y productos.



Ahora, si hay un aspecto en el que tanto Gaviria como Aponte y Olaya concuerdan, es en la calidad humana y de trabajo que tienen en Bogotá y el país. “Es un talento humano reconocido a nivel mundial como excepcional”, dice Gaviria.



Por otro lado, el trabajo que se está realizando desde las instituciones de educación superior para que los estudiantes encuentren en la innovación y el emprendimiento una forma de crear empresa y darle valor a una solución.

En ese sentido, Carolina Durán, Secretaria de Desarrollo Económico afirmó que en Colombia hay excelentes ejemplos sobre innovar, por ejemplo, "si vamos a hablar de Colombia, Medellín se destaca por sus procesos de innovación y emprendimiento. Un ejemplo de ello es Ruta N, ya que a través de este centro de innovación y negocios, buscan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad".



Así mismo, señaló que "Bogotá es una ciudad que se ha convertido en un punto de referencia del emprendimiento en Colombia, ya que grandes exponentes de la tecnología están concentrados en la ciudad capitalina". Y precisó que "Bogotá se ha convertido en la sexta ciudad más importante del mundo para esta incubadora y la segunda más relevante en Latinoamérica, lo que nos puede llevar a cumplir el sueño de que Bogotá una próxima Silicon Valley".



Así mismo, las aceleradoras son muy importantes porque apoyan a los emprendedores y los juntan con grandes inversores. Y hay un trabajo muy importante a través de las cámaras de Comercio en todas las ciudades colombianas, destacando las de Cali y Barranquilla y el trabajo en equipo de universidades y empresas privadas para continuar con el fortalecimiento de este ecosistema.

JUAN DAVID MORALES

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@juandamo07