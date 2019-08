E3 expone información de miles de periodistas

Quedaron expuestos 2.025 personas que hicieron parte de la edición de este año de la feria de videojuegos Electronic Entertainment Expo (E3), que se celebró en Los Angeles, entre el 11 y 13 de junio. Entre los afectados estaban creadores de contenidos como influenciadores y periodistas que cubrían el evento.



La filtración de información fue ocasionada por un error en la página web de los organizadores del evento, la Asociación de Software de Entretenimiento (ESA).



"Una vez notificado, dimos inmediatamente los pasos necesarios para proteger estos datos y eliminar ese enlace, el cual ya no está disponible. Lamentamos este suceso y nos aseguraremos de que no vuelve a ocurrir", se lee en un comunicado de la entidad.

Año a año, la ESA otorga acreditaciones a la prensa y otros creadores de contenido para cubrir la feria y para conseguir el permiso, la entidad solicita datos como el nombre de la persona y de la organización para la que trabaja, su número de teléfono, dirección, correo, entre otros.

La información se almacena en una hoja de cálculo que luego la ESA entrega a otras compañías para que extiendan su invitación a la prensa a eventos y reuniones del E3. Sin embargo, el error de esta ocasión es que la información quedó expuesta al público general.



"Durante más de 20 años esto no ha sido un problema. Cuando lo descubrimos, eliminamos el portal correspondiente al E3 y nos aseguramos de que esa lista ya no estuviera disponible. Insistimos una vez más, pedimos perdón por los inconvenientes y tomamos medidas para que no vuelva a pasar nunca", apunta la organización en su comunicado.



REDACCIÓN TECNÓSFERA