'Somos los ganadores reales de la licitación': DotCo

La adjudicación del dominio nacional .CO, la codiciada extensión digital de nombre de internet asignado a Colombia, sigue siendo un asunto polémico tras meses de que inició el nuevo proceso de licitación.



Aunque el 3 de abril el proceso pareció llegar a una conclusión, en la que Neustar, quien administró el dominio por 10 años, logró el nuevo contrato, una tutela por parte del contrincante, el consorcio DotCo, pide a un juez que revoque la adjudicación o que la suspenda mientras se revisan supuestos errores en un documento utilizado para evaluar las propuestas en la audiencia digital.

El tema no es menor teniendo en cuenta que el dominio .CO despierta un importante interés en el mercado digital, puesto que la terminación que alude a Colombia también es útil para sustantivos como company o corporation. El potencial de negocio es tal que ha sido calificado como el próximo .com



La adjudicación del bien digital también ha atravesado momentos como la demanda internacional contra el Estado Colombiano por parte Neustar, que aún está en pie y que para algunos sectores resulta un escándalo que el Gobierno negocie con las mismas personas que lo acusan ante tribunales.



A ello se le une que poco después de conocerse el resultado de la licitación, el gigante de sitios web GoDaddy, principal revendedor de dominios, adquirió la totalidad del grupo Neustar y con ello a .CO Internet SAS y la gestión del .CO.



El punto de quiebre de esta polémica está en lo que el pliego define como la fórmula para establecer el "límite inferior", una medida matemática para evitar propuestas económicas demasiado bajas. En la licitación DotCo ofreció una porcentaje del 36% mientras que .CO Internet ofreció un 19%. Es decir, un beneficio para el Estado del 64% y del 81% respectivamente.



Para DotCo un "error de fórmula" en el excel utilizado para evaluar las propuestas económicas dejó un margen menor en límite y favoreció a .CO Internet, que por cuestión de décimas habría quedado descalificado.



Para aclarar las presuntas irregularidades en el proceso, Gerardo Aristizábal, representante de DotCo habló con EL TIEMPO sobre las pretensiones de la tutela y resaltó el peligro de que se tomen decisiones aceleradas en el asunto sin revisar el proceso.

Gerardo Aristizábal, representante del consorcio DotCo. Foto: Cortesía

¿Por qué recurrir a la tutela?

Después de los resultados de la audiencia de licitación del viernes 3 de abril, enviamos un mensaje al Ministerio mostrando un error de cálculo que no está de acuerdo a lo que dicen los pliegos y que pensamos que es necesario que se revise.



Pasó el fin de semana y de forma bastante veloz recibimos una respuesta del ministerio, que para nosotros no deja claro lo que está en los pliegos.



Quedamos sorprendidos por la rapidez en la que se negó nuestra solicitud por lo que debido a la gravedad del tema y en medio de la situación de emergencia, lo que único que nos queda es intentar a través de una tutela que se revise lo que pasó.



Para nosotros es obvio que hubo una violación al debido proceso. La tutela fue aceptada la semana pasada y ya se notificó al Ministerio. La respuesta que de el MinTIC será evaluada por un juez y pues ahí tendremos mucha más claridad.

¿Qué es lo que pide al juez?

Creo que todo el mundo debe revisar los pliegos y comparar el resultado. Los abogados, expertos de la industria, expertos en regulación y contratación pública que hemos consultado nos dicen que hubo un error evidente de lectura y evaluación.

Esta situación que está tratando de defender el Ministerio no está soportada bajo ningún análisis lógico o legal sino en explicaciones de interpretación. Creemos que hay que revisar el proceso, porque seguir adelante con tantos riesgos de ilicitud o de problemas en la licitación es como seguir construyendo un edificio con estructuras mal hechas.



Lo bueno de las tutelas es que cómo afectan derechos fundamentales se resuelven muy rápidamente. Esperamos que en los próximos 10 días hábiles ya exista una respuesta del juez. No es un proceso de meses sino de días. Esta solicitud será resuelta rápidamente y tendrá que dar algún mandato al Ministerio sobre lo que tiene que hacerse.



Por lo menos esperamos que suspendan la adjudicación hasta que un ente de control como la Procuraduría pueda entrar a mirar qué fue lo que pasó.

¿Le preocupa que se firme el contrato antes de que un juez decida?

Lo que me parece mal es que encima de que estamos en crisis de emergencia por la Covid-19, el Ministerio corra a firmar esto cómo sea en los próximos días. Si estuviera en sus zapatos yo lo que no quisiera hacer es salir a firmar por encima antes de que se revise bien porque eso solo debilita más el proceso.



Si todo se sigue haciendo de esta manera, sin que se revise, sin 'pararle bolas', sin que queden esclarecidas todas estas dudas, es malo para el país, para la industria, para el Ministerio y para los colombianos.



Dentro de esa misma situación de emergencia y todo el contexto se debe revisar para que no queden esas dudas hacia adelante pues este no es un proceso menor, ni es una licitación pequeña,. El dominio .co es el activo digital más importante de los colombianos y es el único activo digital que tenemos en este momento con presencia y alcance global.

La audiencia, de hecho, fue aplazada para que todos los sistemas virtuales fueran adecuados... Para usted, ¿dónde estuvo el error?

La audiencia de licitación se iba a realizar un viernes y se suspendió 8 días precisamente porque el Ministerio debía garantizar que todos los mecanismos de participación digitales estuvieran de acuerdo con este proceso.



Pero desde el primer momento esa audiencia se tuvo que postergar una hora por qué no sirvió el sistema de conferencia para conectarse. Además de las demoras, las cámaras o los micrófonos en algunos casos no servían.



Se agrava porque dentro de todos esos problemas uno veía que en la pantalla se ingresaban datos en un archivo para evaluar las condiciones, sin mucha posibilidad de revisar los detalles de cómo estaba formulado el excel.



Yo creo totalmente en la buena fe del Ministerio. Creo que es un error, pero no hay una mala intención de hacer una trampa en esto ni nada. De acuerdo a mis cálculos, la posibilidad de que ocurriera un error como este donde había una diferencia de cifras si se aproximaba decimales antes o después era de un 2.5%, un margen muy pequeño.



Pero esa diferencia, generada por la oferta del 19% de CO Internet y el cálculo del excel, hizo que vuelva a firmar el contrato a una empresa que lleva 10 años operando el dominio .CO entregando entre el 6 o 7% de la participación al Estado por la operación.



Una empresa que en 2014 cambió su participación en contra de lo permitido por ese contrato y por la legislación, que tiene una demanda contra el Estado por 350 millones de dólares y que además después del anuncio de la licitación vendió la totalidad de su participación a una empresa que se llama GoDaddy, con unas implicaciones enormes en materia de competencia para esta industria.

Son demasiados elementos en los que por donde uno lo mire es una situación absurda. El Ministerio, por seguir queriendo defender su proceso y no admitir que hubo un error, no puede siga dando unas explicaciones irracionales y en contra de la lógica común o de la lectura que haría cualquier persona.

Si .CO Internet fuera descalificado, como apuntan sus cálculos, DotCo sería el ganador...

Claro, DotCo es el real ganador de la licitación. Si miramos los pliegos y vemos el apartado de límite inferior, se entiende que 19% es menor al 19.6% mínimo y que nosotros fuimos los que ganamos la licitación.



Somos el ganador de la licitación de acuerdo a todas los normas y a todo lo que se indicó previo al proceso. El error del archivo del Ministerio en donde la formulación no estaba de acuerdo con los pliegos terminó resultando en un ganador diferente.



Lo que uno espera es que una entidad con la relevancia y la importancia para la economía cómo es el Ministerio mire lo que pasó, revise la realidad de las cosas y que muestre que el ganador que realmente es el consorcio Dotco.

Usted menciona "graves implicaciones" con el papel de GoDaddy, ¿cuál es el riesgo?

Esta situación para la industria es gravísima. GoDaddy es más grande que los siguientes 9 distribuidores de dominio a nivel mundial. Es decir, si se mira el tamaño de GoDaddy, es más grande que la suma de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena competencia. La presencia de ellos es definitivamente dominante en todos los mercados.



A eso se le suma que todas las empresas que tratamos de competir contra GoDaddy en el mercado, ahora tendríamos que pagarle para vender productos como el .CO. Son implicaciones muy graves en materia de competencia, en cualquier lugar del mundo.

¿Alguna vez hubo intención de GoDaddy o conversaciones para comprar DotCo?

No. Nosotros nunca habíamos tenido una conversación con GoDaddy. Sin embargo, ellos dicen que llevan un año negociando este tema. Para mí si genera dudas cómo no se le dijo nada al Ministerio y se esperaron hasta que todo ocurriera para revelarlo. De entrada me parece equivocado. Es como decir -el que está en verdad detrás de esto es otra empresa, pero no lo digamos. Si ganamos si lo decimos-.



También hay que decir que nosotros fuimos muy transparentes. Toda nuestra información fue pública y todo lo que nosotros planteamos de modelo de negocio estuvo abierto. Sin embargo, la propuesta del .CO Internet se presentó como confidencial en muchísimos apartados y solo el Ministerio sabe cuál es el modelo de administración que proponen.

¿Contemplan algún proceso legal contra GoDaddy?

Son temas que tendrán que revisarse con los abogados. Al momento no tengo conocimiento de acciones particulares.

En el escenario más optimista para ustedes ¿Qué cree que va a pasar en las próximas semanas?

El escenario optimista y justo de las cosas es que un juez le diga al Ministerio que tiene que revocar y entregarlo al que ganó en justa ley la licitación.



En ese orden de ideas el Ministerio tendría que revocar el acto de adjudicación que hizo y pues obviamente determinar que nosotros somos el ganador de esa licitación y asignar el contrato al consorcio DotCo. El marco legal para eso existe, la revocatoria de una adjudicación se puede hacer cuando exista el suficiente argumento para determinar que hubo procesos que no fueron apegados a la ley y eso esperaría que pasara si todo tiene su debido proceso.

El Ministerio ha dicho que hubo 3 simulaciones previas para resolver dudas y comentarios y que en todas se usó el mismo documento de excel...

Hubo unos simulacros en los que se probó el proceso y todo funcionó con ejemplos como 'supongamos que el proponente A dice 45 y el proponente B dice 40'. En esos casos, independientemente del error del excel no se alteraba el resultado. En 97.5% de los casos de las posibles propuestas el error no afectaba. Si .CO Internet hubiera puesto en su propuesta 30% aquí ni siquiera habría discusión. El problema es que .CO Internet puso un punto que es en el exacto límite donde debió ser descalificado.



Nosotros estábamos preocupados por entregar todo bien y no pensando en la carga de revisión de los archivos de excel. Eso excede cualquier alcance razonable que pueda tener un proponente.

Es decir, en un principio no pensaron que tuviera que revisarse el excel...

No. Eso era como pedirle al Ministerio que nos mandara el protocolo de seguridad de Teams para garantizar que no iba a fallar. No estaba en nuestro alcance. El Ministerio pudo haber hecho 1.000 simulaciones más y en esas 1.000 es posible que el archivo de excel le diera un resultado válido, pero precisamente los números que se propusieron por parte de .CO Internet y nuestra propuesta fueron ese mínimo probable que daba el error en el archivo.



Ahí es donde el argumento del Ministerio de que 'esto se presentó y funcionaba', lastimosamente no aplica acá porque desafortunadamente cayó en lo que llamamos los ingenieros un 'caso de borde' o 'caso de frontera', donde la situación es tan específica que la fórmula no funciona bien.





LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@LinndaPC