B.B. King, el rey del blues, es el homenajeado del Doodle de hoy

Cuando de hacer homenajes se trata, Google no pierde la costumbre de sorprender con sus ilustraciones. Esta vez, bajo un delicado trabajo, el equipo de doodlers dedicó un animado al aniversario de nacimiento número 94 del icónico "Rey del Blues": B.B. King.

El trabajo de ilustración y animación estuvo a cargo de Steve Spencer y a Nayeli Lavanderos, un par de artistas que lograron sintetizar en un video de 2 minutos, la trayectoria de B.B. King.

El estilo desarrollado por King a lo largo de los años era único, logró mezclar blues, jazz, swing, pop entre otros géneros musicales creando un sonido propio que la gran mayoría de músicos contemporáneos reconocen y exaltan.



En el Doodle se hace un recuento de la vida de B.B King desde su salida de los campos de algodón en Itta Bena, Misisipi, (Estados Unidos), donde nació, pasando por el coro gospel donde participó siendo niño hasta las estaciones de radio donde trabajó y llegando hasta el éxito mundial que lo abrazó durante su carrera.

'The Thrill is gone' es el fragmento de la canción que aparece en la animación dedicada a 'Beale Street Blues Boy', como solían llamarle los lugareños de Memphis (EE.UU) antes de ser conocido como B.B. King.

Reconocido por sus solos de guitarra conmovedores, B.B. King se convirtió en un modelo para muchas estrellas de rock que mas tarde lo siguieron. En una oportunidad John Lennon, cuando estada en The Beatles dijo "desearía poder tocar como B. B. King" (..) "si me pusieras junto a B. B. King, me sentiría realmente tonto".



King llamaba a todas sus guitarras con el nombre de "Lucille" debido a un incidente ocurrido en 1949. En esa época, el ganador de 15 premios Grammy, salvó una guitarra de un incendio que había sido causado por dos hombres peleando por una mujer con ese mismo nombre.



Para Diego Hurtado, Maestro en Artes Musicales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, B.B King es uno de los precursores del 'electric blues' y además de haber popularizado el blues de doce compases, considera que King "es uno de los músicos más genuinos de la historia por haber logrado influenciar generaciones enteras de artistas, tal vez sin habérselo propuesto".



Por otra parte, Hurtado reconoce que la potencia de su voz y su capacidad de "transmitir sensaciones desde el alma a través de su música", era una característica única del artista norteamericano. "B.B. King es un canon, es decir, es algo que todos (los músicos que interpretan blues) deberíamos saber, así sea solo una frase", enfatizó.



En palabras de King, su personalidad musical se resume en una idea: "cuando canto, juego en mi mente. En el momento en que dejo de cantar oralmente, empiezo a cantar interpretando a Lucille".



