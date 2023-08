La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, la entidad encargada de regular los mercados de comunicaciones del país, presentó una modificación a su agenda

Regulatoria 2023 – 2024, en donde refleja de manera indicativa las iniciativas,

proyectos y estudios regulatorios que estudiará estos dos años.



Este cambio despertó una lucha entre los operadores que estaba callada: la posición de Claro en el mercado nacional y esto de cara a la subasta de 5G que se realizará el próximo 20 de diciembre.

La CRC señaló que analizará temáticas como la actualización de las medidas del Registro de Números Excluidos, que hará una revisión del régimen tarifario del mercado de envíos masivos, evaluará el techo al incremento de las tarifas de compartición de infraestructura pasiva, como las torres de energía eléctrica.



Además hará una revisión de los mercados minoristas de servicios móviles, también dispondrá de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles y de acuerdo con Nicolás Silva Cortés, Comisionado y Director Ejecutivo de la CRC, la actualización de la Agenda Regulatoria 2023-2024 se enfoca en dar cumplimiento a mandatos del legislador, respondiendo a la vez a los retos de la política pública y a cambios identificados en diferentes análisis adelantados por la Comisión.

"La modificación aprobada se enmarca en la política de mejora regulatoria

de la entidad, y refleja las principales iniciativas que adelantará el regulador en los

próximos meses”, concluyó



El inconveniente está en que no todos los operadores no lo ven así pues aseguran que si bien "la comisión determinó que Claro es un operador dominante, en voz móvil desde 2009, y en paquetes de voz y de internet móvil desde 2021, no ha tomado determinaciones al respecto", exponen voceros de Movistar.



Incluso otro operador que solicitó mantenerse en privado argumentó que este cambio se vemos con "inmensa preocupación que después de dos años de declarada la dominancia de Claro, se siguen dilatando la imposición de medidas para balancear el mercado hasta el primer trimestre de 2024. Esto es un hecho preocupante en general, y que se agudiza de cara a la subasta de 5G", dijo.

Las reglas claras

Ante la posibilidad de una nueva subasta, el enfrentamiento también ha ido subiendo el tono.



Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil en Colombia, casa matriz de Claro Colombia, ha dicho que la empresa tiene dudas sobre qué tipo de cambios en las reglas de juego haya en el país, por ejemplo con la unión de Tigo y Movistar.



"Nos preocupa por ejemplo los topes de espectro, nos preocupan las condiciones en las reglas de la subasta, las leyes de competencia y cómo se hará, no sabemos qué figura aplica acá, cuál es el proceso, no sabemos la condiciones y en el pasado hemos visto lo que ocurre con la competencia, nos preocupa que ese proceso desequilibre el mercado en el país y que baje la inversión", señaló.

​

Los operadores han anunciado una posible colaboración de cara a la subasta de 5G en lo que tiene que ver con despliegue de infraestructura y también por medio de una carta, el presidente de Telefónica Movistar, Fabián Hernández, reaccionó a esas declaraciones, destacando que así busca entorpecer y confundir a las autoridades para afianzar su posición dominante y privilegiada de mercado, frente a la cual, a la fecha, no se han adoptado las medidas que tanto hemos solicitado los demás competidores en el mercado, que incluso han sido extrañadas por entidades como la OCDE y requeridas por la autoridad de competencia misma al regulador sectorial",expone.

Antena de MinTIC subasta 5G

Ahora, un análisis de las firmas EConcept y On.point señala que en el país hay aumentando la cantidad de compañías, de usuarios y hay una baja en el precio de los servicios, lo que lo lleva a señalar que no hay una posición dominante de Claro en Colombia.



El análisis agrega que hay aumentos en la portabilidad numérica, las posibilidades que ofrecen servicios como el Roaming Automático Nacional y que si bien la concentración de la empresa continúa siendo elevada, en Colombia "hay una competencia

dinámica, los precios han disminuido y existe una desconcentración progresiva, efectos

soportados en medidas regulatorias que han facilitado la movilidad del usuario y han

brindado mayores garantías en la protección de sus derechos", detalla.



En promedio de los últimos diez años, los precios en Colombia han bajado un 62 por ciento por el servicio, se ha pasado de 4 a 17 operadores y que cerca de la mitad de los usuarios cambian de operador cada año



Pero los expertos apuntan que el punto de la inversiones en el sector, podría verse afectado por las determinaciones que se tomen.



Archila detalló que además es necesario que Colombia mantenga una estabilidad jurídica para las empresas de cara la subasta de 5G y que las autoridades son las que se deben encargar de esto. "No es solo nosotros, las reglas deben ser claras para todos los actores del mercado. Este sector tiene un mal diagnóstico de la problemática, lo que vemos nosotros es que no es un problema de competencia sino de inversión", dijo.



La revisión de la agenda regulatoria de la CRC es sobre proyectos de carácter general, sobre esas pueden venir propuestas para impulsar cambios, pero ahí nunca se incluyen actuaciones de carácter particular.



"Cualquier intervención en un mercado supone una distorsión y esto requiere que el regulador sopese si es necesario tomar una decisión. Generalmente si no es un problema estructural no interviene porque va a distorsionarlo",explicó Christian Jaramillo, socio gerente de On Point Consulting.

A su turno, voceros de Movistar han agregado que Claro ha venido exponiendo estos argumentos cuando la CRC decide declarar la dominancia en mercados móviles.



"Por el contrario, desconocen la realidad del mercado en la que ellos siguen teniendo una dominancia. Por ejemplo, aunque hay 11 prestadores de voz móvil y 7 de datos móviles, no son números que por sí solos garanticen que el mercado está desconcentrado y competido. En voz móvil la cuota de Claro apenas bajó de 58 por ciento en el cuarto trimestre de 2018 a 54 por ciento en el cuarto trimestre del 2022", indican.



En cuanto a los resultados netos de portabilidad, destacan que la diferencia entre los clientes ganados y los perdidos, muestra una tendencia favorable para Claro desde noviembre de 2022.



Según el reporte Dataflash de CRC, en el primer trimestre del 2023, Claro tuvo un resultado neto de 134 mil clientes, 386 por ciento más que en el trimestre anterior.



"Esto demuestra que las medidas generales actuales son insuficientes y es necesario que la CRC adopte medidas como lo ha previsto en la agenda regulatoria que fue modificada y publicada la semana pasada", puntualizan.

