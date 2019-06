Claro pide al Gobierno acelerar conformación de regulador convergente

El país está a la espera de que se defina si hay o no un operador dominante en el mercado del internet móvil. Tras conocerse una petición de la Superintendencia de Industria y Comercio en el que la entidad le solicita a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tomar acciones frente a este tema, el proceso terminó sin una definición, pues el ente regulador aplazó su dictamen de manera indefinida.



En una rueda de prensa ofrecida este viernes, Claro, el operador con mayor número de usuarios en el país, argumentó que no existe tal posición en el mercado pues no hay “evidencias necesarias” y advirtió que no se tiene “claridad en el impacto que podrá tener la decisión sobre los usuarios”.

Además, la firma pidió que se acelere la implementación del nuevo regulador convergente, contemplado en la recientemente aprobada Ley de modernización de las TIC, para que se defina la situación.



La mencionada ley, que esta semana pasó a sanción presidencial (último paso para entrar en vigor), plantea la creación de un regulador convergente para el sector, integrado por dos juntas. La primera, que en teoría sería la CRC, se encargará de “promover la competencia en los mercados de las redes y los servicios de telecomunicaciones”. La conformarían el ministro TIC, un comisionado designado por el Presidente, un comisionado elegido por canales regionales de televisión y dos comisionados escogidos por concurso que hará el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La segunda, llamada Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, se enfocaría en los asuntos asociados al pluralismo informativo y defensa y derecho de los televidentes.

Uno de los principales reclamos de Claro es que una vez entre en vigencia la Ley, de los cinco actuales comisionados de la CRC solo quedarán dos. “Va a haber una recomposición total de la CRC, así que no parece prudente que entre los tres que se están yendo tomen una decisión y se vayan”, apuntó Santiago Pardo, vicepresidente de asuntos corporativos de Claro. “No es prudente que cualquier revisión que se tome sobre esa decisión la tengan que hacer otros que no tienen nada que ver con la decisión original”, apuntó.



El Ejecutivo argumenta que hoy los servicios son convergentes, lo que hace que desde un celular el usuario pueda ver la señal de un partido de fútbol, por ejemplo, y eso no sea considerado como televisión. “Uno de los problemas que resuelve la ley es no mantener una distinción entre un regulador para un tema y un regulador para otro”, plantea Pardo. En la actualidad, la norma indica que para todo lo que tiene que ver con dispositivos móviles se rige desde la CRC y lo en lo que obedece a la televisión regula la ANTV.

No es prudente que cualquier revisión que se tome sobre esa decisión la tengan que hacer otros que no tienen nada que ver con la decisión original

Además, defienden que “la dominancia es la capacidad de un competidor de fijar y mantener unas condiciones del mercado sin importar lo que hagan sus competidores, lo que en Colombia no sucede”, pues en el país las cláusulas de permanencia para planes móviles ya no existen y por disposición regulatoria todos los equipos deben venderse sin códigos de bloqueo.



“Se supone que una de las funciones de la CRC es promover la inversión en el mercado”, sostiene Pardo y agrega que lo que debe buscar el regulador, “es que uno invierta y mejore las condiciones en las que ofrece el servicio a sus usuarios”. Por lo que medidas como estas, plantean, dificultan la inversión y el crecimiento de la competencia.

‘No es un problema menor’

Por su parte, en una carta presentada al presidente Iván Duque a inicios de junio, los operadores Tigo-Une, Telefónica Movistar, Flash, Virgin, ETB y Suma denunciaron que sí hay posición dominante en el mercado.



“La dominancia no es un problema menor, es un problema que nos debe preocupar a todos los colombianos, en tanto que una baja competencia es el camino seguro hacia la creación de un monopolio, genera un desincentivo a la inversión general, ralentiza la innovación tecnológica y dificulta el ejercicio de los derechos de los consumidores. (…) Hoy día y sin estar en un monopolio aún, Claro es el operador con el mayor número de incidencias, completando casi el 50 por ciento del total”, reza el texto.



Por su parte, Avantel, en una comunicación en la que respaldó la posición de los otros operadores, expresó:



“Una decisión de la CRC reconociendo la dominancia y definiendo remedios regulatorios significará un avance importante en la transformación y dinamización del sector TIC que sumado a la aprobación de la Ley de Modernización del Sector crea condiciones favorables para incentivar la inversión, dinamizar la economía con mejoras en la productividad y competitividad de las regiones, promover la generación de empleo y en general dotar al país de bases regulatorias sólidas para el avance de la digitalización de la economía, favoreciendo en primer lugar a los usuarios, quienes en el muy corto plazo podrán tener acceso a una mejor oferta de productos y servicios”.



